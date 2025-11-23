Segon accident del cap de setmana a la C-55: un ferit lleu en un xoc a Sant Vicenç
Ahir una col·lisió múltiple a Manresa provocava cues a primera hora de la tarda
Segon accident d'aquest cap de setmana a la carretera C-55. Un cotxe i una furgoneta han xocat aquest diumenge per encalç a Sant Vicenç de Castellet i una de les conductores ha resultat ferida lleu. Dissabte, un xoc múltiple amb quatre vehicles a Manresa també va complicar la circulació a primera hora de la tarda.
L'avís s'ha rebut al voltant d'1/4 de deu del matí i fins a una dotació dels Bombers s'ha desplaçat al lloc de l'accident. No hi havia cap persona atrapada i només una de les implicades ha resultat ferida lleu per un fort cop a les cervicals. S'han registrat cues.
Ahir, la circulació de la via ja es va complicar al migdia per un accident de trànsit múltiple. Es van veure implicats quatre turismes han xocat per encalç.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
- Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
- La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta
- Manresa concentra una quinzena d’obres arquitectòniques que atrauen prestigiosos despatxos professionals