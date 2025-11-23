Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Segon accident del cap de setmana a la C-55: un ferit lleu en un xoc a Sant Vicenç

Ahir una col·lisió múltiple a Manresa provocava cues a primera hora de la tarda

Tram de la C-55 al seu pas per Sant Vicenç de Castellet

Tram de la C-55 al seu pas per Sant Vicenç de Castellet / ARXIU/OSCAR BAYONA

Núria León

Núria León

Manresa

Segon accident d'aquest cap de setmana a la carretera C-55. Un cotxe i una furgoneta han xocat aquest diumenge per encalç a Sant Vicenç de Castellet i una de les conductores ha resultat ferida lleu. Dissabte, un xoc múltiple amb quatre vehicles a Manresa també va complicar la circulació a primera hora de la tarda.

L'avís s'ha rebut al voltant d'1/4 de deu del matí i fins a una dotació dels Bombers s'ha desplaçat al lloc de l'accident. No hi havia cap persona atrapada i només una de les implicades ha resultat ferida lleu per un fort cop a les cervicals. S'han registrat cues.

Ahir, la circulació de la via ja es va complicar al migdia per un accident de trànsit múltiple. Es van veure implicats quatre turismes han xocat per encalç.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents