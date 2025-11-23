Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trobada de germanor dels nascuts l’any 1940 a Santpedor

El grup es reuneix ininterrompudament des de fa 25 anys

El grup reunit al Mirador de Montserrat

El grup reunit al Mirador de Montserrat / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

La generació nascuda l’any 1940 a Santpedor van celebrar una trobada al Mirador de Montserrat per rememorar anècdotes i experiències viscudes. El grup s’ha reunit ininterrompudament des de fa 25 anys. Els organitzadors agraeixen el companyerisme i la constància.

