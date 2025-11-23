Trobada de germanor dels nascuts l’any 1940 a Santpedor
El grup es reuneix ininterrompudament des de fa 25 anys
Regió7
Manresa
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
- Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
- La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta
- Manresa concentra una quinzena d’obres arquitectòniques que atrauen prestigiosos despatxos professionals