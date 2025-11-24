Competició
Castellgalí acull una competició a nivell internacional de Disc Dog
L'activitat es va celebrar a l'antiga fàbrica de can Carné del municipi
Regió7
Manresa
Castellgalí va acollir el cap de setmana passat la primera prova classificatòria per Mundial i Europeu 2026 de Disc Dog amb una vuitantena de participants. Tot un èxit tant en participants d’arreu del món com en visites per gaudir d’una espectacular jornada.
En una ubicació magnífica, Caninos Disc Dog cup Castellgalí del Centre Caní Jonatan Zafra va fer gaudir al públic d’un gran espectacle amb gossos. L’organització celebra que l’antiga fàbrica de Can Carné de Castellgalí torni a tenir vida amb la competició de Disc Dog.
