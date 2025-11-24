Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castellgalí acull una competició a nivell internacional de Disc Dog

L'activitat es va celebrar a l'antiga fàbrica de can Carné del municipi

Un dels competidors amb el seu gos

Un dels competidors amb el seu gos / DANI CASAS

Castellgalí va acollir el cap de setmana passat la primera prova classificatòria per Mundial i Europeu 2026 de Disc Dog amb una vuitantena de participants. Tot un èxit tant en participants d’arreu del món com en visites per gaudir d’una espectacular jornada.

En una ubicació magnífica, Caninos Disc Dog cup Castellgalí del Centre Caní Jonatan Zafra va fer gaudir al públic d’un gran espectacle amb gossos. L’organització celebra que l’antiga fàbrica de Can Carné de Castellgalí torni a tenir vida amb la competició de Disc Dog.

