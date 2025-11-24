El conseller Ordeig a Sant Fruitós: "El patrimoni culinari català està en risc de desaparèixer; necessitem que les àvies us reivindiqueu"
Món Sant Benet ha acollit la presentació del projecte Gastrosàvies, que recull més de 300 receptes tradicionals amb l'objectiu de "recuperar el coneixement transmès de generació en generació"
El patrimoni culinari de Catalunya està en perill. Precisament per això, s'ha creat el projecte Gastrosàvies, impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i liderat per la Fundació Alícia, que inclou més de 300 receptes tradicionals recollides a partir de la col·laboració de moltes àvies cuineres de tot el territori. Avui, Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages ha acollit la presentació de la iniciativa, que busca "recuperar el coneixement transmès de generació en generació durant segles", tal com han explicat els promotors de la proposta.
Per obrir la jornada, ha intervingut el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig: "Estic molt emocionat, és un dia molt especial pel nostre país". El polític ha assegurat que aquest projecte ja s'hauria d'haver fet molt abans per tal de cuidar "el nostre patrimoni gastronòmic" i reivindicar tot allò que "han fet totes les dones d'aquest país, especialment les àvies, que han sigut el pal de paller de la nostra societat i de la cuina catalana, moltes vegades de manera invisibilitzada".
Ordeig ha continuat agraint la tasca de totes les dones cuineres: "Volem construir el país a partir del recull de tot el patrimoni culinari que teniu amb més de 700 anys d'història". Amb tot, el conseller ha destacat que tot aquest coneixement gastronòmic "està en risc de desaparèixer" i que, per tant, cal retornar la mirada a la tradició, als nostres productes i la nostra forma de fer: "Necessitem que les àvies us reivindiqueu cada dia". "Està molt bé conèixer, però primer s'ha de valorar el de casa", ha dit contundent.
El polític també ha posat èmfasi en la importància d'"estimar el territori, el món rural, els productes de la terra i l'activitat agrària" per donar continuïtat. "Vull que el meu país sigui conegut a casa i a fora per la cuina catalana", ha afegit. En aquest sentit, Ordeig ha fet referència al projecte Gastrosàvies, que contribuirà a preservar la gastronomia d'aquí, els hàbits alimentaris que implica i les arrels a través de la identificació i conservació de les receptes tradicionals. "Tenim la millor cuina del món perquè tenim les millors àvies del món, que a vegades no les hem reconegut", ha conclòs.
En declaracions posteriors, Ordeig ha parlat sobre full de ruta dels anys que venen. En aquest sentit, ha dit que en uns mesos s'aprovarà "la llei de l'alimentació de Catalunya, que ha de ser l'estratègia alimentària de la pròxima dècada" i que estarà lligada amb la iniciativa presentada avui a Món Sant Benet. Aquests eixos de treball permetran, segons el conseller, "fer un diàleg intergeneracional entre els joves i les persones grans per no cometre errors".
Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós, també ha estat present en l'obertura de l'acte. El batlle ha reivindicat el valor de la regió central com a territori on "no només tenim àvies que fan uns menjars exquisits, sinó que també tenim sorpreses com el Món Sant Benet. Al seu temps, ha volgut agrair la presència d'assistents vingudes d'arreu del territori català: "Que bonica que és Catalunya!", ha finalitzat.
Coneixement i tradició
Després de les intervencions institucionals, s'han celebrat diferents taules rodones en què s'ha parlat del projecte, dels seus objectius i de la transmissió dels coneixements de les àvies en un futur. També s'han exposat diverses experiències d'arreu del territori, s'han fet mostres de cuina i, abans de donar pas al dinar, Joan Roca ha exposat el cas del Celler de Can Roca com a exemple d'excel·lència en la transferència del llegat gastronòmic.
