La consellera i l’abat coincideixen: «Hem d’anar reduint el vehicle privat a Montserrat»
Paneque i Gasch destaquen que l’objectiu de fer nou l’aeri i altres intervencions és potenciar els sistemes de transport col·lectiu al santuari i al massís
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l’abat de Montserrat, Manel Gasch, han estat els qui han presidit aquest dilluns al migdia la signatura del protocol de col·laboració per millorar la mobilitat a Montserrat, que té com a projecte més rellevant una futura renovació integral del popular aeri. Un acord que han rubricat el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz Novella, i el gerent d’Aeri de Montserrat, Héctor García Collado.
En els seus parlaments, consellera i abat han coincidit en assenyalar la necessitat d’aquesta millora global cap a un objectiu comú. Reduir la presència del vehicle privat al monestir, on s'arriba tant des de la C-55 per Monistrol de Montserrat com per la carretera de Can Maçana pel sector del Bruc.
La consellera Sílvia Paneque ha destacat el fet que a Montserrat, «conviuen un paisatge, una comunitat i milers de visitants», i que és «aquesta afluència la que ens posa al davant la necessitat de gestionar-la amb rigorositat i amb visió de futur».
En aquest sentit, subratllava que l’aeri actual «ens ha prestat un servei extraordinari», però que «l’envelliment i una demanda creixent ens obliguen a aquesta millora», amb la qual es vol guanyar «més seguretat, més fiabilitat i més capacitat». Tot plegat, i amb la resta de mesures que es volen estudiar, per millorar i potenciar els sistemes de transport de mobilitat col·lectiva per accedir a la muntanya» i per «anar reduint gradualment el vehicle privat».
La consellera hi afegia que el protocol signat aquest dilluns «és una eina que ens permet avançar amb rigor en un projecte imprescindible per al territori i per al conjunt del país», i en subratllava que «és una aposta de futur. Una decisió que ens permet avançar cap a un model d’accés modern, sostenible i adaptat als reptes climàtics i socials del segle XXI, i que situarà Montserrat a l’altura del que representa per al país».
L’abat Manel Gasch també ha incidit en aquesta línia, subratllant que «estem davant d’una gran oportunitat per millorar la gestió de la mobilitat a la muntanya i de fer un salt qualitatiu molt important pel que fa a la sostenibilitat i la protecció del medi natural». Així, apuntava que el futur nou funicular aeri «augmentarà el nombre de persones que podran pujar a Montserrat amb transport col·lectiu, permetent reduir el transport particular per carretera». D’aquesta manera, deia, «es podrà augmentar la comoditat del visitant, que no haurà de fer les pesades cues a la carretera a causa de la poca capacitat d’aparcament que hi ha en el recinte. I, de manera igual o més important, permetrà també reduir de forma molt considerable l’empremta de carboni generada en el parc natural».
I en aquest sentit, assegurava que «no cerquem l’augment quantitatiu dels visitants, sinó la seva millora qualitativa».
Gasch ha posat en relleu que el protocol és «un acord bàsic a partir del qual hem de començar a treballar per aconseguir que l’objectiu d’un nou funicular aeri a Montserrat es pugui fer realitat», tot i admetre que «és una feina complexa, ja que estem davant d’un gran projecte que només podrà prosperar amb la col·laboració de totes les parts que d’una manera o altra interactuen a Montserrat».
