Endesa renova prop de 250 suports de fusta de línies elèctriques del Bages i el Moianès
Els treballs, que tenen un cost de 200.000 euros, substitueixen els pals de forma preventiva per millorar la infraestructura
Regió7
Endesa, dins el seu pla de manteniment i millora de la xarxa, està renovant prop de 250 suports de fusta de 12 línies elèctriques de mitjana tensió, principalment a les comarques del Bagesi del Moianès. A dia d’avui, ja s’han substituït un centenar de pals per reforçar la seguretat i la fiabilitat del subministrament.
Els treballs de substitució de suports, per altres de nous, s’han fet en 20 municipis, 11 dels quals són al Bages. Es tracta d'Avinyó, Calders, Cardona, Gaià, Mura, Sallent, Sant Feliu Sasserra Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Súria i Talamanca. També n'hi ha 5 del Moianès: Castellterçol, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders i Santa Maria d’Oló, i la resta són municipis limítrofs amb aquestes dues comarques, com Clariana de Cardener, Navès, Montmajor i Oristà, que s'han volgut integrar en aquesta renovació perquè hi ha línies que alimenten clients d’unes i altres comarques.
La inversió total, aportada íntegrament per Endesa, ronda els 200.000 euros tenint en compte el material i la mà d’obra. El cost varia segons la dificultat d’accés, la concentració de suports i la necessitat de mitjans auxiliars, com helicòpters, per zones d’orografia complexa, o maquinària pesada. Els treballs s’han dut a terme amb equips propis i empreses especialitzades.
El canvi s’ha fet com a mesura preventiva per garantir i assegurar el bon estat de la xarxa, ja que alguns començaven a estar malmesos, principalment, per l’acció de picots. Aquestes aus, habituals en entorns naturals, picotegen els suports com si fossin arbres, ja sigui per alimentar-se o per fer-hi nius. La majoria de suports s’han substituït per d’altres de fusta, però alguns s’han canviat per un material més innovador i resistent que s’està introduint gradualment: de polièster reforçat amb fibra de vidre, molt adequats per camps i altres tipus de paratges naturals.
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- La Sagrada Família s'inventa amb èxit un mercat per dinamitzar el barri
- Mor una noia de 17 anys en un accident de moto al Bruc