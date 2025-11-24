El govern de Junts a Sant Vicenç justifica l’augment de les ordenances pel Pla de Sanejament i la normativa estatal
Acusa ERC, a l’oposició, d’haver deixat un forat econòmic de 500.000 euros quan va liderar l’executiu en l’anterior mandat
El grup municipal de Junts, que governa a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, diu que els ajustos aprovats amb les noves ordenances fiscals, que tenen un increment general del 2,9 %, «no són cap decisió ideològica ni voluntària», sinó que es deriven del Pla de Sanejament elaborat per la Diputació i d’obligat compliment, i de la nova normativa de residus que obliga tots els ajuntaments a cobrir el cost real del servei de recollida. Junts exposa aquests arguments en un comunicat com a resposta a les crítiques d’ERC, a l’oposició, que retreu a l’executiu l’elevada pressió fiscal que suposen les noves ordenances, especialment pel que fa a la taxa d’escombraries, i l’acusa «d’una gestió improvisada, incoherent i absolutament desconnectada de la realitat del municipi».
Junts es defensa de les crítiques adduint que la situació actual es deriva directament del mandat anterior, en què ERC liderava el govern municipal. Segons Junts, i en paraules de l’alcalde, Dani Mauriz, «la liquidació del 2023 va mostrar 500.000 euros més de despeses que d’ingressos», i sosté que aquest desequilibri és el que va obligar a activar el Pla de Sanejament actual. Aquest desequilibri, diu Junts, «es va produir per una manca de planificació pressupostària durant l’anterior mandat». D’una banda, Junts acusa ERC d’haver aprovat tard el pressupost del 2023 (al febrer en comptes d’abans d’iniciar l’exercici); de l’altra, li retreu que un mes després impulsés una modificació de crèdit de 400.000 euros perquè, segons Mauriz, «el pressupost inicial no podia sostenir la despesa prevista»; i per últim, aquests diners es van extreure del romanent, la qual cos «evidencia que el pressupost es va elaborar tard i de manera insuficient». A més, «ERC no va voler augmentar impostos en any electoral, i això va generar el dèficit posterior de 500.000 euros que ara estem obligats a corregir».
A tot plegat, Junts encara hi afegeix que quatre dies abans de les darreres eleccions municipals l’executiu liderat per ERC va aprovar un préstec d’1 milió d’euros per finançar inversions. Una decisió que l’actual govern titlla de «clarament imprudent perquè comprometia l’Ajuntament durant deu anys en un moment en què no es podia garantir quin equip de govern assumiria aquesta responsabilitat».
Les escombraries pugen per obligació
Quant a la taxa d’escombraries, que l’any que ve s’apujarà un 5 % i sumarà un increment del 60 % en dos anys, Junts insisteix que «és una obligació legal, i no una aposta fiscal pròpia». L’alcalde sosté que «tots els municipis de l’estat estan obligats a adaptar-se a la Llei 7/2022, que ens exigeix cobrir el cent per cent del cost del servei».
Junts també respon a les crítiques d’ERC que acusa el govern d’haver-los enviat la documentació de les ordenances el mateix dia de la comissió informativa, prèvia al ple, per la qual cosa els republicans diuen que no van tenir prou temps per revisar-la ni per mirar d’arribar a un consens. Junts admet que «tot es pot millorar», però argumenta que «sempre hem presentat la documentació en temps i forma», i diu que «la informació s’ha facilitat, s’ha debatut i s’ha votat. No cal dramatitzar processos que funcionen». Mauriz es compromet a reforçar la transparència, però diu que rebutja «qualsevol insinuació d’opacitat». Hi afegeix la voluntat de negociar, «però sempre amb criteri i els números clars. No aprovarem mesures que generin dèficit o posin en risc els serveis municipals», apunta, i sosté que «escoltarem propostes d’ERC i la resta de l’oposició, però la responsabilitat econòmica és irrenunciable».
Junts conclou el comunicat dient que «Sant Vicenç necessita rigor, estabilitat i menys soroll», i assegura que des del govern «treballem amb dades, transparència i pensant en el futur del municipi».
