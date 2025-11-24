L’Ajuntament dedica el calendari del 2026 a la cultura i les tradicions de Sant Fruitós de Bages
Les fotografies de cada mes son les guanyadores del concurs que s’ha organitzat per fer el calendari més divers i participatiu
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages dedica el calendari de paret de l’any 2026 a la cultura i les tradicions locals, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni festiu i la vida associativa del municipi.
A partir del 15 de desembre, els comerços locals començaran a repartir gratuïtament el calendari entre els seus clients. També es podrà recollir als principals equipaments municipals: les oficines de l’Ajuntament, el Nexe Espai de Cultura i la Biblioteca municipal. En total, s’han editat 3.000 exemplars.
Cada mes del calendari està il·lustrat amb una de les fotografies guanyadores del concurs organitzat per escollir les imatges que el conformen, amb la voluntat que el calendari sigui participatiu i obert a la ciutadania.
La regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz, ha lliurat els premis a les persones guanyadores del concurs que han estat:
- 1r premi – Rosa Giralt Palou, “Esplendor benedictina”
- 2n premi – Cristina Soria Blázquez, “Capgrossos”
- 3r premi – Gisela Guiteras Puntas, “L’Havanera”
- 4t premi – Josep Hernández Ortas, “Recollint tomàquets”
- 5è premi – Gisela Racero Esquius, “El nostre estiu del 93”
- 6è premi – Blanca Ara Arqué, “Horitzó”
- 7è premi – Maritza Brazaga Fabré, “Mercat de la terra”
Sota el lema “El batec del poble”, el calendari recull alguns dels elements més representatius de Sant Fruitós de Bages, com els gegants Sala i Ricardis, la Festa de l’Arròs, el Monestir de Sant Benet, l’Hereu i la Pubilla, les Caramelles i altres moments festius que defineixen la identitat del municipi.
Cada imatge s’ha incorporat al mes corresponent a la celebració que representa. La resta de fotografies que completen el calendari provenen del fons d’arxiu municipal i de diverses entitats locals.
Com és habitual, el calendari també inclou totes les festes i activitats assenyalades de l’any.
Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Associació de Comerciants del municipi.
