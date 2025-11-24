Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
Dos homes van amenaçar les treballadores amb armes simulades i, en ser sorpresos per un client, van acabar escapant havent sostret un mòbil i una targeta de crèdit. El tercer els esperava amb el cotxe a punt per fugir
En un inici, van escapar en una moto que havien robat a Barcelona una setmana abans i, a més, a un d'ells se li imputa un trencament de condemna, ja que tenia vinent una ordre de prohibició de tinença d'armes
Faltava poc per a l'hora de tancar quan dos homes van entrar en un supermercat de Cardona amb dues pistoles simulades per cometre un robatori. Amb les armes de foc falses van amenaçar les caixeres per fer-se amb els diners de la caixa enregistradora, però els va sorprendre un client d'última hora que els va fer marxar. Tot i això, van sostreure un mòbil i una targeta de crèdit de l'establiment. Els lladres van ser atrapats a la C-55, a l'altura de Callús, mentre escapaven en cotxe i van ser detinguts per un robatori amb violència i intimidació. Més tard, els agents van descobrir que havien escapat amb un vehicle sostret i, un d'ells, tenia vigent una ordre de prohibició de tinença d'armes.
Els fets van tenir lloc al supermercat Bon Àrea, a la carretera del Miracle, pels volts de les 9 h del vespre del passat dissabte. Després que el client sorprengués els dos lladres, aquests van escapar en moto fins a un altre punt de la vila on els esperava, amb el cotxe a punt, un tercer involucrat. En arribar, van deixar-hi la moto i van fugir en direcció Manresa.
De seguida, la Policia Local de Cardona va rebre un avís i, consultant la ubicació en directe del telèfon sostret, van esbrinar que els lladres escapaven per la C-55. Llavors, van iniciar una persecució per interceptar-los i van alertar també la Policia Local de Súria i els Mossos d'Esquadra perquè els donessin tasques de suport, que també van acabar col·laborant en la seva detenció.
Els agents del cos cardoní van aturar el vehicle a l'altura de Callús, després que haguessin escapat durant poc més de vint quilòmetres. Dins el cotxe van trobar-hi els tres involucrats, de 44, 45 i 46 anys i amb una llarga llista d'antecedents previs, especialment de delictes contra el patrimoni. A més, van localitzar les dues armes simulades, com també el mòbil i la targeta de crèdit que havien estat sostrets al supermercat, els quals van ser retornats al propietari.
Tots tres van ser detinguts per un delicte de robatori amb violència i intimidació. Després de l'arrest, els agents van esbrinar que un dels homes que havia entrat a l'establiment tenia vigent una ordre de prohibició de tinença d'armes i, per tant, també se li va imputar un trencament de condemna.
Més tard, el cos va localitzar la moto amb què havien escapat inicialment i havien abandonat a Cardona i van esbrinar que havia estat robada a Barcelona el passat 13 de novembre. Per això, se'ls hi va sumar un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle als dos homes que van fugir amb ella.
Els tres arrestats han passat a disposició judicial aquest dilluns.
