Sant Fruitós organitzarà el Casal de Nadal al Nexe durant les festes escolars
L'horari serà de 9 a 1, i enguany s'afegiran dues franges d'acollida una hora abans de començar i una hora després d'acabar
El Casal de Nadal tornarà enguany a Sant Fruitós de Bages, amb una oferta de propostes lúdiques i educatives durant les vacances escolars. Hi haurà tallers, jocs i activitats diverses sota el títol "L’últim jardiner de les galàxies”, que convidaran els participants a endinsar-se en un univers ple de creativitat i diversió.
Enguany, el Casal es durà a terme els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre, i els dies 2 i 5 de gener, a les instal·lacions del Nexe Espai Jove, i amb l’objectiu de facilitar la conciliació de les famílies, l’horari del Casal serà de 9 del matí a 1 del migdia, i s’oferiran dues franges d’acollida: de 8 a 9 del matí i d'1 a 2 del migdia.
Els preus varien en funció dels dies de funcionament de cada setmana, de manera que l'assistència a la primera i la segona costarà 40 euros per setmana, i la tercera 26 euros. Les famílies nombroses i monoparentals poden beneficiar-se d’un 20% de descompte per infant. Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar fins al 3 de desembre a: https://tuit.cat/zx4gz.
Per garantir la realització del Casal, caldrà un mínim de 10 infants inscrits per torn.
El Casal de Nadal és organitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Fundació La Xarranca, amb la col·laboració del CAE, Formació i Serveis Socioculturals.
