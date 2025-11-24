Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor viu una matinal de jocs amb motiu del Dia dels Drets dels Infants

Desenes de nens i nenes han participat aquest diumenge de les activitats que s'oferien a la Plaça Gran U d'Octubre

Activitats a la plaça

Activitats a la plaça / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

Desenes de nens i nenes s'han aplegat aquest diumenge a la Plaça Gran U d'Octubre de Santpedor per participar en les activitats que s'organitzaven amb motiu del Dia dels Drets dels Infants a Santpedor.

La proposta consistia en una matinal amb jocs gegants instal·lats a la mateixa plaça, i en què el principal atractiu va ser la cursa de cavalls. Els consellers i conselleres del Consell dels Infants, van ser els encarregats de la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional. El matí va acabar amb l'espectacle de màgia del Mag Ferbuch

Com cada any, des del Consell dels Infants i amb motiu del dia internacional dels Drets dels Infants, els nens i nenes col·laboren venent gorres d'AFANOC (Associació de Familiars Amb Nens Oncològics de Catalunya). Aquesta entitat gestiona la Casa dels Xuklis, un espai on les famílies que tenen infants ingressats per motius oncològics a hospitals de Barcelona puguin disposar d'un allotjament per no haver-se de desplaçar a les localitats d'origen. Les gorres valen 8 euros i es poden comprar a l'Ajuntament.

