La veïna de Sant Martí de Torroella Antònia Prat celebra el seu 100è aniversari
L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, i la presidenta del nucli de Sant Martí de Torroella, Ester Ros, li van fer entrega d’un ram de flors
Regió7
Manresa
Antònia Prat Torras, veïna de Sant Martí de Torroella, va celebrar el passat mes d’octubre el seu segle de vida. L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, i la presidenta del nucli de Sant Martí de Torroella, Ester Ros, li van fer entrega d’un ram de flors i la van felicitar personalment. En el moment de l’entrega del ram, l’Antònia va estar acompanyada per la seva família, amb qui es va fer una fotografia per immortalitzar el moment.
