Castellbell i el Vilar equiparà la coberta del camp de futbol amb una instal·lació fotovoltaica
El consistori es beneficia d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per col·locar 48 plaques solars que donaran servei a tots els equipaments municipals en un radi de dos quilòmetres
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar executarà durant les pròximes setmanes les obres per a la instal·lació fotovoltaica a la coberta de la graderia del camp de futbol. El projecte, finançat a través d’una subvenció de 55.800 euros de la Diputació de Barcelona, contempla la instal·lació de 48 plaques solars amb una potència de 30 kWh i una capacitat de producció anual superior als 48 MWh. El consistori accelera cap a la transició energètica i redobla la seva aposta per a les energies renovables en el context actual, una de les prioritats de l’actual equip de Govern.
Equipaments de l’entorn
La instal·lació d’autoconsum permetrà reduir la despesa elèctrica municipal, suposarà un estalvi anual de 13 tones d’emissions de CO₂ i donarà servei durant les hores diürnes als equipaments municipals situats en un radi de dos quilòmetres que inclouen l’edifici de l’Ajuntament, el Centre Cultural Joan Masats, el CAP, l’escola Jaume Balmes, l’escola bressol Colors, la zona esportiva, les piscines municipals o el Casino Borràs, entre altres.
