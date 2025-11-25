Demanen cinc anys de presó a una dona que va intentar matar a ganivetades la seva parella a Sallent
La dona, que es troba en presó provisional des del desembre de 2023, quan es va produir l'agressió, va apunyalar el seu home fins a cinc vegades a l'abdomen
La víctima va resultar ferida en estat greu i va passar cinc dies a l'UCI de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa i 26 més hospitalitzat
La Fiscalia demana cinc anys de presó per a una dona que va intentar matar a ganivetades la seva parella en un pis de Sallent. Els fets van tenir lloc el desembre de 2023 quan, per causes que no han transcendit, es van començar a discutir. La dona, que en aquell moment tenia 56 anys, va anar a la cuina, va agafar un ganivet d'uns 13 centímetres de fulla i li va clavar fins a cinc vegades a l'abdomen. L'home va patir ferides de gravetat, tot i que, de casualitat, no van afectar cap dels seus òrgans vitals. En conseqüència, l'agressora va ingressar a presó de forma provisional a l'espera de la celebració del judici.
L'intent d'homicidi va tenir lloc pels volts de les 9 del vespre a l'immoble que compartia la parella, al carrer del Cos. Com es relata a l'escrit d'acusació, l'agressió no va acabar fins que, després de rebre cinc ganivetades, la víctima va aconseguir de desfer-se de la dona i li va prendre l'arma blanca.
De seguida, hi van arribar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec del cas, i els serveis d’emergències, que van atendre el ferit en estat greu i el van traslladar en ambulància fins a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
La víctima va patir diverses ferides al tors, dues de les quals van penetrar-li la cavitat abdominal. Tot i això, l'home va estar de sort i cap dels seus òrgans vitals va resultar afectat, malgrat que rebre les ganivetades en aquesta zona. L'home, a més, va requerir un tractament quirúrgic urgent per evitar possibles complicacions com hemorràgies o peritonitis.
A causa de l'agressió, va passar cinc dies ingressat a l'UCI i 26 més hospitalitzat. En total, va haver de rebre atenció sanitària durant un període de 60 dies, dels quals 29 van ser impeditius per a les seves ocupacions habituals.
En conseqüència, li ha quedat com a seqüela una important cicatriu a la zona de l'abdomen, que suposa un perjudici estètic moderat en rang alt.
Pel delicte d'homicidi en grau de temptativa, la Fiscalia demana a l'agressora una condemna de cinc anys de presó i deu anys de prohibició d'acostament a la víctima en un radi de 500 metres. A més, se li preveu que indemnitzi l'exparella amb 24.000 euros (6.000 per les lesions i 18.000 per les seqüeles).
L'acusada té diagnosticat un trastorn bipolar, tot i que en els moments dels fets es creu que no tenia les seves capacitats afectades. A més, té antecedents penals per altres delictes que no els fan computables a efectes de reincidència.
Aquesta causa va ser instruïda inicialment al jutjat d'instrucció núm. 5 de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim dimarts 2 de desembre a l'Audiència Provincial de Barcelona.