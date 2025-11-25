Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Demanen cinc anys de presó a una dona que va intentar matar a ganivetades la seva parella a Sallent

La dona, que es troba en presó provisional des del desembre de 2023, quan es va produir l'agressió, va apunyalar el seu home fins a cinc vegades a l'abdomen

La víctima va resultar ferida en estat greu i va passar cinc dies a l'UCI de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa i 26 més hospitalitzat

El carrer del Cos de Sallent, on s'ubica el domicili on va tenir lloc l'apunyalament

El carrer del Cos de Sallent, on s'ubica el domicili on va tenir lloc l'apunyalament / Arxiu/Laura Serrat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

La Fiscalia demana cinc anys de presó per a una dona que va intentar matar a ganivetades la seva parella en un pis de Sallent. Els fets van tenir lloc el desembre de 2023 quan, per causes que no han transcendit, es van començar a discutir. La dona, que en aquell moment tenia 56 anys, va anar a la cuina, va agafar un ganivet d'uns 13 centímetres de fulla i li va clavar fins a cinc vegades a l'abdomen. L'home va patir ferides de gravetat, tot i que, de casualitat, no van afectar cap dels seus òrgans vitals. En conseqüència, l'agressora va ingressar a presó de forma provisional a l'espera de la celebració del judici.

L'intent d'homicidi va tenir lloc pels volts de les 9 del vespre a l'immoble que compartia la parella, al carrer del Cos. Com es relata a l'escrit d'acusació, l'agressió no va acabar fins que, després de rebre cinc ganivetades, la víctima va aconseguir de desfer-se de la dona i li va prendre l'arma blanca.

De seguida, hi van arribar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec del cas, i els serveis d’emergències, que van atendre el ferit en estat greu i el van traslladar en ambulància fins a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa

La víctima va patir diverses ferides al tors, dues de les quals van penetrar-li la cavitat abdominal. Tot i això, l'home va estar de sort i cap dels seus òrgans vitals va resultar afectat, malgrat que rebre les ganivetades en aquesta zona. L'home, a més, va requerir un tractament quirúrgic urgent per evitar possibles complicacions com hemorràgies o peritonitis.

A causa de l'agressió, va passar cinc dies ingressat a l'UCI i 26 més hospitalitzat. En total, va haver de rebre atenció sanitària durant un període de 60 dies, dels quals 29 van ser impeditius per a les seves ocupacions habituals.

En conseqüència, li ha quedat com a seqüela una important cicatriu a la zona de l'abdomen, que suposa un perjudici estètic moderat en rang alt.

Pel delicte d'homicidi en grau de temptativa, la Fiscalia demana a l'agressora una condemna de cinc anys de presó i deu anys de prohibició d'acostament a la víctima en un radi de 500 metres. A més, se li preveu que indemnitzi l'exparella amb 24.000 euros (6.000 per les lesions i 18.000 per les seqüeles).

L'acusada té diagnosticat un trastorn bipolar, tot i que en els moments dels fets es creu que no tenia les seves capacitats afectades. A més, té antecedents penals per altres delictes que no els fan computables a efectes de reincidència.

Aquesta causa va ser instruïda inicialment al jutjat d'instrucció núm. 5 de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim dimarts 2 de desembre a l'Audiència Provincial de Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents