Els sindicats preveuen un "caos insostenible" a Lledoners perquè hi haurà més interns i menys funcionaris per Nadal
La direcció del centre penitenciari admet que cal millorar el trasllat dels reclusos que han comès atacs sexuals a la presó
R. TORTOSA
L'equip directiu del Centre Penitenciari Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, es va comprometre dimecres passat, una setmana abans del Dia per a l'eliminació de la violència contra les dones, que es commemora avui, 25 de novembre (25N), a millorar "les conduccions dels interns" que hagin participat en "algun incident de caràcter sexual" a les instal·lacions, segons han fet públic els portaveus de les seccions de presons de la Unió General de Treballadors (UGT), Comissions Obreres (CCOO) i la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).
Durant la reunió dels representants del personal amb la direcció de Lledoners, aquesta part va valorar "positivament" la petició perquè s'incorpori un dispositiu a una de les portes dels locutoris de comunicacions per augmentar la seguretat de les empleades que han de treure les manilles als reclusos. En canvi, els sindicats han expressat el seu disgust perquè, com lamenten, "no hi ha previsió de reforços per Nadal". Aquesta època de l'any, l'arribada de la qual és imminent, va associada a un increment de les absències per vacances.
D'aquesta manera, la mateixa població haurà de ser atesa per una plantilla més reduïda. De fet, fonts sindicals pronostiquen un creixement del nombre de reclusos i afegeixen que han quedat desertes "moltes places" que no seran cobertes "per raons pressupostàries" . La conclusió és que Lledoners presumiblement avança cap a un "caos insostenible". Atacs com els soferts per professionals de Lledoners, Brians 1 o Brians 2 -aquests dos últims penals, a Sant Esteve Sesrovires- els darrers anys comporten sovint complicacions administratives extra.
Els màxims responsables de la presó de Sant Joan van assenyalar que els jutjats tendeixen a arxivar la causa perquè consideren que la institució no és la perjudicada. Per aquesta raó, els equips directius es posen en contacte amb les víctimes i els proporcionen un document imprès per si volen formalitzar una denúncia. Un altre protocol escrit serà el que regularà a Lledoners les tasques dels funcionaris designats com a "tutors" dels interns en risc de suïcidi, ja siguin d'interior o de tractament. En l'actualitat, hi ha vuit homes en aquesta situació.
