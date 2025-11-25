Fonollosa inaugura la remodelació del carrer de les Escoles de Fals, la inversió més important al nucli en dècades
Les obres d'urbanització suposen una transformació profunda del centre del municipi
Les modificacions busquen guanyar espai per a la ciutadania, pacificar el trànsit i dignificar la zona
Regió7
L’Ajuntament de Fonollosa ha inaugurat aquest cap de setmana les obres d’urbanització del carrer de les Escoles de Fals, un projecte que suposa una transformació profunda del centre del nucli i que té per objectiu guanyar espai per a la ciutadania, pacificar el trànsit i dignificar una de les zones amb més activitat social i de serveis del poble. L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Fonollosa, regidores i regidors de l’ajuntament, el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, la delegada del Govern a la Catalunya Central, un centenar de veïns i veïnes, a més de representants tècnics i de l’empresa constructora. La jornada va contenir diversos parlaments institucionals, es va destapar la placa d’inauguració, i es va cloure amb un aperitiu ofert pel Rebost de Fals.
L’actuació converteix aquest àmbit en una gran illa de plataforma única, on els vianants tenen prioritat i on es genera un entorn més segur i amable. El carrer és un element clau en la vida quotidiana de Fals, ja que connecta equipaments com Can Tagore, el consultori mèdic, el Casal cultural, la zona esportiva i el parc infantil, configurant un veritable eix vertebrador del nucli. Entre les millores realitzades destaca també la instal·lació del primer punt de recàrrega per a vehicles elèctrics del municipi, situat en un espai estratègic.
L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez i Mosella, va remarcar que «aquesta actuació ens permet crear un espai més amable, segur i pensat per a les persones, reforçant el paper central que té aquest carrer per a la vida quotidiana de Fals». També va subratllar el caràcter estratègic del projecte: «Convertim aquest entorn en un espai que posa al centre la ciutadania i que dona continuïtat a l’activitat social i comunitària que aquí s’hi està consolidant».
La renovació incorpora elements que reforcen el caràcter verd de la zona: s’han conservat tots els arbres existents i s’hi han plantat prop de 300 plantes aromàtiques autòctones, s’ha instal·lat un sistema de reg per a la major part de la vegetació i s’han col·locat tres tendals que donaran ombra durant els mesos de més calor. Tot plegat ha de contribuir a crear un espai agradable, ombrívol i sostenible, pensat per ser viscut per a infants, joves, adults i persones grans.
Paral·lelament, i aprofitant el projecte inicial presentat en el seu moment al procés participatiu amb la ciutadania, s’ha executat una renovació dels ferms de la majoria dels carrers del poble, amb nou asfaltatge, la construcció de cunetes de formigó i una nova senyalització horitzontal per millorar la regulació del trànsit.
Una inversió de 836.000 euros
El conjunt de les actuacions ha suposat una inversió de 836.000 euros, la més important que l’Ajuntament ha dut a terme al nucli de Fals en dècades. El projecte ha estat possible gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, tant a través de convocatòries públiques com d’aportacions nominatives específiques obtingudes mitjançant negociació directa entre l’Ajuntament i les administracions superiors.
L’alcalde va destacar que «aquestes aportacions no només són el resultat de programes i línies de subvenció, sinó també del treball de negociació política i del diàleg constructiu amb les administracions superiors», i va celebrar que aquest esforç «permeti impulsar actuacions transformadores als nostres pobles».
Col·laboració del territori
L’Ajuntament agraeix especialment la Cooperativa UMAC de Fals per la seva predisposició i per la cessió anticipada dels terrenys on hi havia l’antic aparcament, vinculats al futur desenvolupament urbanístic del nucli. També es reconeix la feina de totes les persones implicades en el projecte, tècnics, empresa i responsables municipals. «Aquest projecte és el resultat d’un treball compartit i de la voluntat de fer avançar Fals de manera conjunta. Quan es treballa amb honestedat, respecte i col·laboració, el poble sempre hi guanya», va concloure l’alcalde.
Tot i que el carrer ja es troba plenament operatiu, queden pendents alguns treballs finals, com les darreres connexions d’Endesa i la instal·lació del nou paviment a l’entrada del Casal cultural, que s’ha hagut d’endarrerir per la disponibilitat del material escollit conjuntament amb l’associació. L’Ajuntament treballarà per projectar noves actuacions que continuïn millorant aquest entorn central del poble, amb la voluntat de continuar guanyant espais públics i avançar en la seva transformació.
