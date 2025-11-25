L’obra «Impossible» arriba al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós
L’expectació per tornar a veure a l’actor santfruitosenc Bernat Quintana va fer que el local s’omplís de gom a gom
Jaume Grandia
El Teatre Casal Cultural va acollir la representació de l’obra “Impossible” d’Erri de Luca, amb Lluís Soler, Bernat Quintana i Guillem Albasanz, dirigits per Ramon Simó.
L’expectació per tornar a veure a l’actor santfruitosenc Bernat Quintana va fer que el local del Casal s’omplís de gom a gom, i la vetllada no va decebre.
“Impossible” és un intens thriller judicial en sis episodis, que reconstrueix una investigació marcada per la sospita, el passat polític i els límits de la veritat.
El cas esdevé un combat verbal implacable entre fiscal i acusat. En aquest duel dialèctic, un esplèndid Bernat Quintana dona rèplica a un formidable actor: Lluís Soler, amb la presència de Guillem Albasanz, amb els rols d’advocat d’ofici i d’hostaler. Al final de la representació, el públic va premiar als intèrprets amb una llarga i forta ovació.
