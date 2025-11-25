Llibertat provisional pels tres detinguts per robar en un supermercat de Cardona amb pistoles simulades
La causa oberta pel robatori amb violència i intimidació es manté oberta i el jutjat de Manresa ha acordat la llibertat provisional pels tres arrestats i, per a dos d'ells, amb compareixences setmanals
Llibertat provisional pels tres homes, de 44, 45 i 46 anys, que van ser detinguts per un robatori amb violència i intimidació a punta de pistoles simulades al supermercat bonÀrea de Cardona. Així ho va acordar el jutjat d'instrucció núm. 3 de Manresa després de prendre'ls declaració aquest dilluns. Per a dos d'ells, els que van fer l'entrada a l'establiment, se'ls hi han demanat compareixences setmanals mentre la causa es mantingui oberta, a l'espera que s'enllesteixi la investigació i se celebri el judici.
A banda del delicte de robatori amb violència i intimidació pel qual van quedar arrestats els tres homes, a dos d'ells se li han sumat d'altres. A un dels que va intimidar les caixeres del supermercat amb una pistola falsa se li va imputar un trencament de condemna, ja que tenia vigent una ordre de prohibició de tinença d'armes. A més, els agents policials van esbrinar que la moto amb què havien escapat del lloc dels fets en un primer moment havia estat sostreta una setmana abans a Barcelona. Per això, a aquests dos se'ls acusa d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle.
Intimidació amb armes de foc simulades
Els fets van tenir lloc pels volts de les 9 h del vespre del passat dissabte, quan faltava poc per a l'hora de tancar el supermercat. Llavors, els dos homes van entrar-hi amenaçant les caixeres amb les armes de foc simulades per fer-se amb els diners de la caixa enregistradora, però els va sorprendre un client d'última hora que els va fer marxar. Tot i això, van sostreure un mòbil i una targeta de crèdit de l'establiment.
De seguida, van fugir en moto fins a un altre punt de la vila on els esperava, amb el cotxe a punt, un tercer involucrat. En arribar, van abandonar el vehicle de dues rodes allà mateix, van pujar al turisme i van fugir en direcció Manresa.
De seguida, la Policia Local de Cardona va rebre un avís i, després de consultar la ubicació en directe del mòbil sostret, van esbrinar que els lladres estaven fugint per la C-55. Llavors, van iniciar una persecució per interceptar-los i van alertar també la Policia Local de Súria i els Mossos d'Esquadra perquè els donessin tasques de suport. Finalment, també van acabar col·laborant en la detenció.
Els agents del cos cardoní van aturar el vehicle a l'altura de Callús, després que els lladres haguessin escapat durant poc més de vint quilòmetres. Dins el cotxe, van trobar-hi els tres involucrats, que tenen una llarga llista d'antecedents previs, especialment de delictes contra el patrimoni. A més, van localitzar les dues armes simulades, com també el mòbil i la targeta de crèdit que havien estat sostrets al supermercat, els quals van ser retornats al propietari.
