El Mercat de l'Oli i el de Tardor tornen aquest cap de setmana a Cabrianes

Els productes que s'exposaran en el certamen seran de la collita d'aquestes darreres setmanes, i hi haurà un àmplia oferta bagenca

Una de les parades d'una de les passades edicions dels mercats de l'Oli i de Tardor de Cabrianes

Una de les parades d'una de les passades edicions dels mercats de l'Oli i de Tardor de Cabrianes

L'oli i les olives tornaran a ser protagonistes aquest cap de setmana a Cabrianes, en la cinquena edició del Mercat de l'Oli que se celebrarà en el marc de la Festa de Tardor, i que també s'acompanyarà del ja tradicional Mercat de Tardor. Tots dos certàmens tindran lloc diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça de la Vinya, però dissabte ja hi haurà un preludi de la festa amb un concert amb el cantautor valencià Borja Peralba, que presentarà el seu nou àlbum, a les 10 de la nit al Centru.

La jornada començarà amb un esmorzar popular a càrrec del CAU, i durant tot el matí es podran visitar les parades dels dos mercats. El de l'oli, presentarà la collita d'aquesta tardor en la seva edició més professional i de proximitat. S'hi podran trobar varietats locals, com l'Oli de Cabrianes, d'oliva arbequina; la Terra la Vita de Cabrianes, amb arbequina de la Noguera; olis i vins del celler Masia Sant Iscle de Talamanca, d'oliva verdal manresà; i oli, vi i olives Colltort, de Santa Maria d'Oló, amb oliva vera del Vallès. També hi haurà tres vessanes de l'Empordà, d'oliva argudell; i oli Sodelplana del Pallars, amb oliva negral i verdiell. El Mercat de Tardor, amb una vintena de parades, també oferirà producte del territori, des d'elaboracions fetes al Forn de Cabrianes; fins a ous i vi de l'Oriol, també de Cabrianes; licors Xarrup d'Avinyó; o productes de la formatgeria ca la Pruvi de Marganell. Igualment, hi haurà pa, verdures, olives grans i farcides, o embotits de la Garrotxa, entre altres.

Durant la jornada, també hi haurà sortejos de paneres de productes.

La Festa de Tardor, que engloba tots dos mercats, l'organitzen l'OTP i l'Associació de Veïns de Cabrianes, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sallent i les empreses Firalia i Terra la Vita.

