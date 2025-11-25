Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sallent commemora el 25N amb la lectura del manifest per part d'Adona't

Aquest any hi ha hagut 38 dones assassinades de manera oficial, i 79 de manera extraoficial

Sallent commemora el 25N amb la lectura del manifest per part d'Adona't

Sallent commemora el 25N amb la lectura del manifest per part d'Adona't / Ajuntament de Sallent

Regió7

Sallent

En el marc del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’associació Adona’t ha fet lectura d’un manifest com a acte reivindicatiu a la plaça de la vila de Sallent, davant l’Ajuntament.

Cal recordar que aquest any fins a data de 15 de novembre hi ha hagut 38 dones assassinades de manera oficial, i 79 de manera extraoficial. Les violències masclistes continuen constituint una de les vulneracions més greus, persistents i sovint invisibilitats dels drets humans, tant a Catalunya com arreu del món. Per això, des del consistori bagenc han fet una crida a la implicació de tota la ciutadania per avançar cap a una societat justa, segura i igualitària per a tothom.

A l’acte hi han estat presents l’alcalde Oriol Ribalta, així com els tinents d’alcalde i representació de les institucions del municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  2. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  3. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  4. Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
  5. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
  6. Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
  7. Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
  8. D’on ve el calamar que mengem a Espanya?

Illetes d’emergència de Berga estan saturades de deixalles amb els nous contenidors amb xip

Illetes d’emergència de Berga estan saturades de deixalles amb els nous contenidors amb xip

L’Espanya de Clàudia Pons es classifica per als quarts de final

L’Espanya de Clàudia Pons es classifica per als quarts de final

Sallent commemora el 25N amb la lectura del manifest per part d'Adona't

Sallent commemora el 25N amb la lectura del manifest per part d'Adona't

Cent persones escenifiquen un simulacre d'accident a l'Aeroport d'Andorra la Seu

Cent persones escenifiquen un simulacre d'accident a l'Aeroport d'Andorra la Seu

Demanen cinc anys de presó a una dona que va intentar matar a ganivetades la seva parella a Sallent

Demanen cinc anys de presó a una dona que va intentar matar a ganivetades la seva parella a Sallent

El PSC, disposat a ajudar Junts per frenar Aliança

El PSC, disposat a ajudar Junts per frenar Aliança

El 25N a Manresa alerta sobre l'auge del negacionisme de la violència masclista i dels perills de l'entorn digital

El 25N a Manresa alerta sobre l'auge del negacionisme de la violència masclista i dels perills de l'entorn digital

El 65% dels autònoms cobra menys de 1.000 euros en jubilar-se: així queda la pensió mitjana

El 65% dels autònoms cobra menys de 1.000 euros en jubilar-se: així queda la pensió mitjana
Tracking Pixel Contents