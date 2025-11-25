Sallent commemora el 25N amb la lectura del manifest per part d'Adona't
Aquest any hi ha hagut 38 dones assassinades de manera oficial, i 79 de manera extraoficial
Regió7
En el marc del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’associació Adona’t ha fet lectura d’un manifest com a acte reivindicatiu a la plaça de la vila de Sallent, davant l’Ajuntament.
Cal recordar que aquest any fins a data de 15 de novembre hi ha hagut 38 dones assassinades de manera oficial, i 79 de manera extraoficial. Les violències masclistes continuen constituint una de les vulneracions més greus, persistents i sovint invisibilitats dels drets humans, tant a Catalunya com arreu del món. Per això, des del consistori bagenc han fet una crida a la implicació de tota la ciutadania per avançar cap a una societat justa, segura i igualitària per a tothom.
A l’acte hi han estat presents l’alcalde Oriol Ribalta, així com els tinents d’alcalde i representació de les institucions del municipi.
