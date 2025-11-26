Trànsit
Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
Cap persona ha resultat ferida a causa de l'incident, que ha obligat a fer pas alternatiu a la via per agilitzar la circulació
Al mateix temps, un camió s'ha avariat a la rotonda de la Petrocat de Manresa, tot generant llargues cues
Un turisme ha bolcat fins a quedat cap per avall després de patir un accident a la C-55, a l'altura de Sant Joan de Vilatorrada. L'incident ha tingut lloc al punt quilomètric 37, pels volts de 2/4 de 5 d'aquesta tarda. Com confirmen fonts dels Bombers de la Generalitat, no s'han registrat ferits i ningú ha quedat atrapat dins el vehicle sinistrat. Això sí, s'ha hagut de fer pas alternatiu per agilitzar el trànsit en aquest tram.
Els Bombers s'han activat amb dues dotacions, que han corroborat el bon estat en què es trobava el conductor del vehicle i s'han encarregat de les pertinents tasques de neteja de calçada.
Dos incidents al mateix temps
A la mateixa hora, un camió avariat ha generat retencions a la C-55, també a Sant Joan de Vilatorrada. El vehicle de gran tonatge s'ha hagut d'aturar a tocar de l'accés de la rotonda de la gasolinera Petrocat i això ha provocat que les cues, ja habituals en aquest tram, s'hagin intensificat.
