Un camió avariat provoca retencions a la C-55, a Manresa
Les retencions, ja habituals en aquesta zona, han arribat fins al polígon del Pla dels Vinyats
Ivan Garrido
Un camió avariat complica la circulació aquest dimecres a primera hora de la tarda a la C-55 a Manresa. Pels volts de les quatre de la tarda, un vehicle de gran tonatge s'ha hagut d'aturar a tocar de l'accés de la rotonda de la gasolinera Petrocat des de Sant Joan de Vilatorrada. Aquesta incidència ha provocat que les cues, ja habituals en aquest tram, s'hagin intensificat.
Segons testimonis oculars, el camió s'ha aturat al carril dret, fet que ha obligat que tots els vehicles s'haguessin d'incorporar a la rotonda per l'esquerre. Les retencions arribaven fins al polígon del Pla dels Vinyats. A 2/4 de 5, la circulació encara no s'havia restablert.
