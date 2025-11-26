Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un camió avariat provoca retencions a la C-55, a Manresa

Les retencions, ja habituals en aquesta zona, han arribat fins al polígon del Pla dels Vinyats

El camió avariat a la C-55, a Manresa

El camió avariat a la C-55, a Manresa / Ivan Garrido

Andrea Izquierdo

Ivan Garrido

Un camió avariat complica la circulació aquest dimecres a primera hora de la tarda a la C-55 a Manresa. Pels volts de les quatre de la tarda, un vehicle de gran tonatge s'ha hagut d'aturar a tocar de l'accés de la rotonda de la gasolinera Petrocat des de Sant Joan de Vilatorrada. Aquesta incidència ha provocat que les cues, ja habituals en aquest tram, s'hagin intensificat.

Segons testimonis oculars, el camió s'ha aturat al carril dret, fet que ha obligat que tots els vehicles s'haguessin d'incorporar a la rotonda per l'esquerre. Les retencions arribaven fins al polígon del Pla dels Vinyats. A 2/4 de 5, la circulació encara no s'havia restablert.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  3. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  4. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  5. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  6. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  7. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar tornen amb una batalla galàctica contra l’infern

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar tornen amb una batalla galàctica contra l’infern

Set jugadors del Baxi Manresa arrenquen entre dijous i divendres la seva participació en les finestres FIBA

Set jugadors del Baxi Manresa arrenquen entre dijous i divendres la seva participació en les finestres FIBA

Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada

Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada

És Nadal al Zoo del Pirineu: apadrina un animal

És Nadal al Zoo del Pirineu: apadrina un animal

Alfonso Rueda, al fòrum Espanya 360: «És necessari que les administracions construïm vivenda amb intensitat»

Alfonso Rueda, al fòrum Espanya 360: «És necessari que les administracions construïm vivenda amb intensitat»

Un camió avariat provoca retencions a la C-55, a Manresa

Un camió avariat provoca retencions a la C-55, a Manresa

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues

El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues
Tracking Pixel Contents