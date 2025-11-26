Justícia
Demanen 16 anys de presó a un home per abusar sexualment i mostrar pornografia al germà menor de la seva parella
El processat aprofitava que la dona era fora del domicili per abusar del menor, obligant-lo a fer actes de naturalesa sexual de forma constant durant dos anys
El cas va ser instruït inicialment pel jutjat de Manresa i el judici se celebrarà el 3 de desembre a l'Audiència Provincial de Barcelona
La Fiscalia demana 16 anys de presó per a un home que abusava sexualment i li mostrava pornografia al germà menor d'edat de la seva parella mentre mantenien una relació sentimental. Els abusos van tenir lloc quan el noi tenia entre 12 i 13 anys i van començar en els trajectes de ferrocarril que solien fer per portar el menor als entrenaments de l'esport que practicava. Més tard, la víctima va anar a viure al domicili que compartia la germana amb l'acusat, que va aprofitar-ho per continuar agredint el noi quan la familiar era fora. El cas va ser instruït pel jutjat de Manresa.
Els fets van tenir lloc entre el 2014 i 2016. Tot va començar en els freqüents trajectes de ferrocarril que feia el menor fins a Corbera de Llobregat per assistir als entrenaments de l'esport que practicava. L'acusat es va oferir a acompanyar-lo i, en alguns viatges, li solia mostrar imatges d'homes nus, així com fotografies i vídeos pornogràfics. De fet, en una ocasió, el va fer desplaçar a l'últim vagó i li va demanar que es masturbés. El menor s'hi va negar i llavors l'acusat va procedir a fer-ho davant la seva presència.
El 2014, el jove se'n va anar a viure al domicili que la seva germana compartia amb l'agressor i els abusos van anar a més. Des de llavors, va començar a aprofitar-se del menor amb múltiples i constants actes sexuals, des de tocaments fins a la penetració. A més, l'acusat sempre ho feia quan la dona no es trobava al domicili.
La Fiscalia imposa al processat una condemna de 16 anys de presó, 15 pel delicte d'agressió sexual i un més pel d'exhibició de pornografia a menors d'edat. A més, se li preveu la prohibició d'apropament a la víctima en un radi inferior a 1.000 metres o que s'hi comuniqui a través de qualsevol canal durant els pròxims 23 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 50.000 euros pels danys morals ocasionats.
Aquest cas va ser instruït inicialment pel jutjat de primera instància i instrucció núm. 4 de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim dimecres 3 de desembre a l'Audiència Provincial de Barcelona.
