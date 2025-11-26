Dues noves línies portaran més busos de Manresa fins a Sant Joan i Navarcles
El servei, que entrarà en funcionament l’1 de desembre, tindrà freqüències cada 30 minuts els dies feiners, que es reduiran a 15 en les parades on coincideixin els trajectes
La connexió en bus des de Manresa fins a Sant Joan de Vilatorrada i fins a Navarcles passant per Sant Fruitós, tindrà més freqüències i interconnexions a partir de dilluns, 1 de desembre, amb l’entrada en servei de dues noves línies, que continuarà oferint la companyia Sagalés, però que redissenyaran i substituiran les actuals. La proposta l’han presentada aquest dimecres als alcaldes dels municipis afectats la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, i la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
La reestructuració, en la qual la Generalitat destinarà 740.000 euros anuals addicionals, suposa la creació de dues noves línies. Són la L760, que comunicarà Sant Joan, Manresa, Sant Fruitós i Navarcles sense necessitat de fer transbord, i la L761, que comunicarà Sant Joan i Manresa. En tots dos casos, hi haurà expedicions cada 30 minuts els dies feiners de tot l’any (incloent-hi l’agost) però, com que en els trajectes entre Sant Joan i Manresa o dins de Manresa hi haurà parades en què les dues línies coincidiran, aquestes freqüències podran baixar fins als 15 minuts. Fins ara, els feiners, hi havia 47 expedicions diàries d’anada i tornada entre Manresa i Sant Joan, que passaran a 56 d’anada i 55 de tornada; mentre que entre Manresa i Sant Fruitós i Navarcles, es passarà de les 32 actuals, a les 35. Els caps de setmana i festius, també hi haurà una major freqüència que ara, tot i que seran superiors a la mitja hora.
El nou servei també comportarà guanys pel que fa a les interconnexions. La línia L760, comptarà amb una parada que facilitarà la intermodalitat amb FGC i amb Rodalies Renfe; connectarà amb el bus exprés cap a Barcelona a la plaça Valldaura de Manresa, i també ho farà amb zones industrials com la Pujada Roja, els Dolors o l’Avinguda de la Pirelli-Monistrolet; i també amb el tanatori i el cementiri de Manresa. A més, efectuarà un itinerari ràpid a través de la carretera de Vic per accedir al centre de Manresa. Pel que fa a la línia L761, connectarà amb FGC, amb el campus universitari i amb l’hospital. A més, totes dues línies tindran punts d’intercanvi.
La nova proposta que entrarà en servei dilluns és fruit d’un treball de dos anys «per millorar un corredor que actualment té més de 100.000 habitants, i que en les línies actuals ja tenia més de 800.000 usuaris anuals», segons que explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López. Ha apuntat la necessitat de reestructurar les línies actuals després d’observar que «no comunicaven bé amb determinades polaritats importants com estacions de tren, l’hospital, o la zona universitària, de manera que calia modificar el traçat».
Un model més sostenible
Els nous serveis oferiran informació en temps real i en totes les parades mitjançant un codi QR.
A més, durant el primer trimestre de 2026 incorporaran vehicles que seran el cent per cent elèctrics, per contribuir a la descarbonització de la mobilitat. Èlia Tortolero, que ha destacat «la importància d’aquest nou model per a la comarca i per al reequilibri territorial», ha apuntat que serà la línia interurbana amb més vehicles elèctrics de Catalunya.
