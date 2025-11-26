Els Comuns qüestionen que es prioritzi l’aeri a inversions ferroviàries al Bages
El grup parlamentari planteja preguntes al Govern perquè aclareixi la implicació que tindrà Ferrocarrils en una infraestructura turística que actualment és privada
Els Comuns no veuen gens clara la implicació del Govern de la Generalitat, a través de Ferrocarrils, per tirar endavant un futur projecte de remodelació de l’aeri de Montserrat. Qüestionen que ara es vulgui afrontar i destinar esforços un repte d’aquestes característiques i de l’àmbit turístic, mentre, en paral·lel, considera que no s’atenen projectes ferroviaris a la comarca que ajudarien a millorar la mobilitat ciutadana, fet que consideren prioritari.
Per aquest motiu, la formació d’esquerres ha registrat un seguit de preguntes al Parlament de Catalunya (a través del diputat Lluís Mijoler) perquè siguin respostes pel Govern, un escrit que en la part argumentativa posa de manifest aquest missatge crític en relació amb el protocol que aquest dilluns es va signar amb el vistiplau del departament de Territori de la Generalitat i de l’abadia de Montserrat.
Els Comuns temen que la priorització deixi en segon terme projectes que consideren més beneficiosos com em tramvia del Bages
Així, els Comuns exposen en aquest document ja registrat a la Cambra catalana que «el Bages pateix des de fa dècades un dèficit d'inversions estructurals en matèria de mobilitat ferroviària per part de la Generalitat», i ho basa en el fet que, «tal com acrediten les dades disponibles, la darrera gran actuació impulsada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al territori data de l'any 2003», en referència, precisament a una altra infraestructura turística de Montserrat, l’actual tren cremallera. «Des de llavors», afirmen, «el conjunt de la comarca no ha vist cap inversió de magnitud comparable destinada a millorar la mobilitat quotidiana de la seva ciutadania».
Qüestionen el projecte que hi ha sobre la taula de soterrament de les vies a Manresa, perquè consideren que el seu elevat cost, «valorat entre 40 i 60 milions d’euros», no es tradueix en «un impacte real sobre la mobilitat». I que aquest tipus de projectes «continuen ocupant espai en la planificació d’FGC, mentre que les inversions que sí que podrien transformar el model de mobilitat del Bages avancen amb lentitud i manca de concreció».
En aquest sentit, fan referència sobretot al que s’ha convertit en una de les principals reivindicacions d’aquesta formació al Bages, el projecte d’un tren tramvia que connecti diferents poblacions amb Manresa. Un projecte, diuen, «assequible, sostenible i eficient, àmpliament avalat per mocions aprovades i amb estudis de viabilitat en curs, però que encara no disposa d'un calendari ferm ni d'un compromís pressupostari establert, més enllà de la previsió de licitar la redacció del projecte executiu de Santpedor durant l'any 2025».
En l’escrit registrat al Parlament, els Comuns apunten que el tram del Bages de la línia de Ferrocarrils (R5), les 7 estacions que hi ha mouen un volum anual d’unes 600.000 persones. I subratllen que aquest volum d’usuaris «es podria triplicar amb el desdoblament» de la línia fins a Martorell, «ja que comportaria millores de temps».
Davant d’aquesta exposició, la formació ecosocialista qualifica de «preocupant» que el Govern «activi amb agilitat els mecanismes per renovar una infraestructura turística», en referència a l’aeri de Montserrat, «mentre que al mateix temps el Bages continua reclamant, sense resposta satisfactòria, actuacions prioritàries com el desdoblament de l’R5, o l'impuls definitiu del sistema tramviari, atès que aquestes són les infraestructures que poden reduir la dependència del vehicle privat».
La bateria de preguntes
Amb aquests arguments sobre la taula, l’escrit dels Comuns adreça diverses preguntes que el govern de la Generalitat haurà de respondre en seu parlamentària. Es demana quins criteris ha utilitzat el govern per prioritzar la renovació integral de l'aeri de Montserrat «per davant d'altres inversions ferroviàries pendents al Bages?».
També que es concreti en quin estat es troba actualment el projecte del tren tram del Bages i quin és el calendari previst per a la licitació, redacció i execució del projecte executiu. Quina consignació pressupostària preveu el Govern per avançar els treballs d’aquest tramvia durant el 2025 i els exercicis posteriors.
Sobre el protocol signat aquesta setmana, els Comuns volen que es defineixi quin paper tindrà Ferrocarrils, que és una empresa pública de la Generalitat, en la futura societat mixta proposada per gestionar la renovació de l'aeri, «i quin impacte tindrà això sobre la seva capacitat inversora en projectes de mobilitat quotidiana».
També es demana si està prevista, per fer efectiu el projecte, la participació econòmica per part de les empreses privades, «com Agrícola Regional SA, que obtenen beneficis per l'explotació i gestió del recinte i els seus serveis?»
Altres aspectes plantejats en aquesta bateria de preguntes van adreçats a què es clarifiqui «quines funcions concretes exerceix l'abadia en la gestió de l'aeri, incloent-hi la determinació dels horaris i la possible administració dels recursos econòmics vinculats al servei», i també «quin és el règim de finançament de l'aeri i com es distribueixen els eventuals beneficis, especialment en relació amb l'aportació de fons públics i la part que correspon a l'Abadia».
