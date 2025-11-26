Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar tornen amb una batalla galàctica contra l’infern

L'obra es podrà veure els dies 14, 20 i 21 de desembre a les sis de la tarda, al Teatre Casino Borràs

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar / Ivan Garrido

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

S'apropa Nadal i això anuncia el retorn d'Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar, que enguany porten l'Episodi 3 - L'infern Contraataca, amb una "proposta renovada i més gamberra que mai". El Teatre Casino Borràs acollirà les funcions, que es faran els dies 14, 20 i 21 de desembre a les sis de la tarda i per les quals ja està oberta la venda d'entrades.

Tal com detallen des de la mateixa organització, l'entrega d'enguany portarà una actuació "espectacular" i amb Star Wars com a "referent". En aquesta ocasió, el Lluquet, el Rovellí i la Isabeló tornaran al passat per "descobrir un secret familiar i derrotar al dimoni" i, pel camí, es trobaran amb un "nou integrat molt conegut que els ajudarà".

Les entrades tenen un preu de deu euros i es poden adquirir a través d'aquest enllaç. En el cas de la funció del dia 14, els beneficis aniran destinats a La Marató de 3Cat, que en aquesta ocasió es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer.

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar / Ivan Garrido

La recuperació d'un clàssic

El 2023, després de 24 anys sense Els Pastorets al municipi bagenc, van néixer Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar, dirigits per Ferran Valdivia, amb el suport de David Perelló, Milena Marqués i Ferran Espinoza. Des de llavors, s'han preparat tres entregues en un "format musical diferent, adaptat per a les noves generacions amb lletres modificades de cançons". En total, l'espectacle agrupa una trentena d'actors i al voltant de vint col·laboradors.

L'objectiu principal de l'obra és "retornar al poble l’esperit únic d'Els Pastorets" i aconseguir apropar-se a tots els públics amb una renovació del format, que manté els personatges més emblemàtics, però que actualitza "l’experiència amb un toc modern".

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar / Ivan Garrido

Amb l'espectacle d'enguany, ja en seran tres els que s'han fet des de 2023. El fil argumental de cada un està interrelacionat amb els altres i donen continuïtat al relat.

  • Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar I, el retorn: en Lluquet i en Rovelló descobreixen la màquina del temps que la seva àvia va utilitzar 23 anys enrere per atrapar a en Satanàs i poder empresonar-lo. Malgrat això, ara Satanàs ha aconseguit sortir de la seva presó, i és feina dels dos vailets viatjar enrere en el temps per aturar-lo.
  • Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar II, retorn al passat: en Lluquet, la seva dona Isabeló i en Rovelló viatgen al passat de nou, on es troben amb cares conegudes i viuen una aventura plena d’embolics i sorpreses. Un encanteri de Satanàs i Llucifer fa que els vailets oblidin el que van viure l’any anterior i, com en un bucle temporal, tornen a repetir la seva història. Però aquest cop, la Isabeló intentarà salvar-los.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  3. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  4. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  5. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  6. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  7. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar tornen amb una batalla galàctica contra l’infern

Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar tornen amb una batalla galàctica contra l’infern

Set jugadors del Baxi Manresa arrenquen entre dijous i divendres la seva participació en les finestres FIBA

Set jugadors del Baxi Manresa arrenquen entre dijous i divendres la seva participació en les finestres FIBA

Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada

Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada

És Nadal al Zoo del Pirineu: apadrina un animal

És Nadal al Zoo del Pirineu: apadrina un animal

Alfonso Rueda, al fòrum Espanya 360: «És necessari que les administracions construïm vivenda amb intensitat»

Alfonso Rueda, al fòrum Espanya 360: «És necessari que les administracions construïm vivenda amb intensitat»

Un camió avariat provoca retencions a la C-55, a Manresa

Un camió avariat provoca retencions a la C-55, a Manresa

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues

El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues
Tracking Pixel Contents