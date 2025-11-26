Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar tornen amb una batalla galàctica contra l’infern
L'obra es podrà veure els dies 14, 20 i 21 de desembre a les sis de la tarda, al Teatre Casino Borràs
S'apropa Nadal i això anuncia el retorn d'Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar, que enguany porten l'Episodi 3 - L'infern Contraataca, amb una "proposta renovada i més gamberra que mai". El Teatre Casino Borràs acollirà les funcions, que es faran els dies 14, 20 i 21 de desembre a les sis de la tarda i per les quals ja està oberta la venda d'entrades.
Tal com detallen des de la mateixa organització, l'entrega d'enguany portarà una actuació "espectacular" i amb Star Wars com a "referent". En aquesta ocasió, el Lluquet, el Rovellí i la Isabeló tornaran al passat per "descobrir un secret familiar i derrotar al dimoni" i, pel camí, es trobaran amb un "nou integrat molt conegut que els ajudarà".
Les entrades tenen un preu de deu euros i es poden adquirir a través d'aquest enllaç. En el cas de la funció del dia 14, els beneficis aniran destinats a La Marató de 3Cat, que en aquesta ocasió es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer.
La recuperació d'un clàssic
El 2023, després de 24 anys sense Els Pastorets al municipi bagenc, van néixer Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar, dirigits per Ferran Valdivia, amb el suport de David Perelló, Milena Marqués i Ferran Espinoza. Des de llavors, s'han preparat tres entregues en un "format musical diferent, adaptat per a les noves generacions amb lletres modificades de cançons". En total, l'espectacle agrupa una trentena d'actors i al voltant de vint col·laboradors.
L'objectiu principal de l'obra és "retornar al poble l’esperit únic d'Els Pastorets" i aconseguir apropar-se a tots els públics amb una renovació del format, que manté els personatges més emblemàtics, però que actualitza "l’experiència amb un toc modern".
Amb l'espectacle d'enguany, ja en seran tres els que s'han fet des de 2023. El fil argumental de cada un està interrelacionat amb els altres i donen continuïtat al relat.
- Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar I, el retorn: en Lluquet i en Rovelló descobreixen la màquina del temps que la seva àvia va utilitzar 23 anys enrere per atrapar a en Satanàs i poder empresonar-lo. Malgrat això, ara Satanàs ha aconseguit sortir de la seva presó, i és feina dels dos vailets viatjar enrere en el temps per aturar-lo.
- Els Pastorassos de Castellbell i el Vilar II, retorn al passat: en Lluquet, la seva dona Isabeló i en Rovelló viatgen al passat de nou, on es troben amb cares conegudes i viuen una aventura plena d’embolics i sorpreses. Un encanteri de Satanàs i Llucifer fa que els vailets oblidin el que van viure l’any anterior i, com en un bucle temporal, tornen a repetir la seva història. Però aquest cop, la Isabeló intentarà salvar-los.
