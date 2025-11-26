Apaguen un incendi en una xemeneia a Sant Joan de Vilatorrada
El foc va afectar el forjat de fusta d’una casa de planta baixa amb golfes
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada
Els Bombers de la Generalitat van intervenir dimarts a la nit a Sant Joan de Vilatorrada per apagar un foc originat en una xemeneia. L’incendi, que es va originar a les 20:22 hores, va afectar el forjat de fusta d’una casa de planta baixa amb golfes.
La intervenció es va dur a terme des de la xemeneia amb l’autoescala, revisant la zona amb càmera tèrmica i ventilant l’habitatge per assegurar que no quedés cap risc latent.
En el dispositiu van participar dues dotacions dels bombers, que van aconseguir controlar l’incendi sense que es registressin ferits.
