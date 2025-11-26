Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Apaguen un incendi en una xemeneia a Sant Joan de Vilatorrada

El foc va afectar el forjat de fusta d’una casa de planta baixa amb golfes

Efectius dels Bombers treballant en el foc de xemeneia

Efectius dels Bombers treballant en el foc de xemeneia / Bombers de la Generalitat

Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

Els Bombers de la Generalitat van intervenir dimarts a la nit a Sant Joan de Vilatorrada per apagar un foc originat en una xemeneia. L’incendi, que es va originar a les 20:22 hores, va afectar el forjat de fusta d’una casa de planta baixa amb golfes.

La intervenció es va dur a terme des de la xemeneia amb l’autoescala, revisant la zona amb càmera tèrmica i ventilant l’habitatge per assegurar que no quedés cap risc latent.

En el dispositiu van participar dues dotacions dels bombers, que van aconseguir controlar l’incendi sense que es registressin ferits.

