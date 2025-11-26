El Geoparc de la Catalunya Central s’adhereix a la campanya de defensa científica de la geologia
La proposta, impulsada per diferents organismes, associacions i col·legis professionals del camp de la geologia, reivindica el paper estratègic d’aquest saber en la societat
El Geoparc de la Catalunya Central se suma a la iniciativa «La geologia és important, posem-la en valor», impulsada recentment davant la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats i la Comissió d’Educació, Formació Professional i Esport del Congrés dels Diputats. La proposta, defensada el 18 de novembre de 2025 per una representació d’organismes, associacions i col·legis professionals del camp de la geologia, reivindica el paper estratègic d’aquesta ciència en la societat i reclama un major reconeixement en les polítiques científiques, educatives i mediambientals.
El que es destaca és que la geologia és essencial per comprendre el sistema Terra i gestionar de manera responsable els seus recursos, prevenir riscos naturals i afrontar reptes globals com el canvi climàtic, la transició energètica o l’ordenació del territori. «Aspectes tan importants com la disponibilitat de minerals crítics, la qualitat del sòl o la gestió de l’aigua són fonamentals per al nostre progrés», sostenen, «malgrat això, la geologia manté un pes insuficient en les polítiques d’investigació, té poca presència en les polítiques ambientals i està en risc de desaparèixer del sistema educatiu».
En aquest context, el Geoparc de la Catalunya Central s’afegeix al suport expressat per la Xarxa Espanyola de Geoparcs, que destaca el paper clau d’aquests territoris com a espais de divulgació científica, educació i promoció del desenvolupament sostenible. Amb 18 geoparcs distribuïts arreu de l’Estat —sent Espanya el segon país del món amb més geoparcs reconeguts per la UNESCO—, aquest programa s’ha convertit en un model internacional per fer valdre el patrimoni geològic i cultural.
El Geoparc de la Catalunya Central comparteix «plenament aquesta visió i reafirma el seu compromís amb la promoció de la geodiversitat, la realització d’activitats educatives i la sensibilització de la ciutadania». Cada any, centenars de persones participen en les propostes del Geoparc, que contribueixen a entendre la Terra com un sistema complex i fascinant, alhora que fomenten un turisme responsable i un desenvolupament territorial sostenible.
Per tot això, el Geoparc de la Catalunya Central dona suport a la iniciativa i demana «un reconeixement institucional que permeti reforçar la presència de la geologia en les estratègies estatals de ciència, educació, medi ambient i desenvolupament local», alhora que es compromet a «continuar treballant per situar la geologia al centre del coneixement i de les oportunitats del territori».
