L'Ajuntament de Santpedor obre la primera convocatòria de dos lloguers municipals per a joves
Ambdós pisos van destinats a unitats de convivència conformades com a mínim per dues persones entre 18 i 35 anys
Regió7
L'Ajuntament de Santpedor ha obert la convocatòria per a la cessió de dos habitatges municipals mitjançant un contracte de lloguer per a l'any 2025. Els dos pisos van destinats a unitats de convivència conformades com a mínim per dues persones entre 18 i 35 anys, amb ingressos totals bruts entre 2 i 4 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) vigent l’any 2025: 9.341,92 € anuals bruts.
El termini per a presentar-se és des del 25 de novembre i fins al dia 23 de desembre de 2025. El tràmit de sol·licitud es pot fer en línia a través del web municipal o bé presencialment en horari d'atenció al públic de l'Ajuntament, a la planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous també de 17 a 19 h. La durada del contracte serà de 7 anys, i el consistori podrà verificar en qualsevol moment que les condicions són les mateixes que es van requerir per la formalització del contracte.
El preu de renda mensual serà de 351,84 € mensuals per un dels habitatges i de 295,25 € mensuals per l'altre. Les quantitats estan calculades en base el valor mínim indicat per l’índex de referència de preus de lloguer de l'habitatge del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. L'Ajuntament ha decidit que el preu de lloguer sigui el barem més baix i afegir una rebaixa del 10% per a cada un.
La cessió dels dos habitatges arriba després de l'aprovació de les bases que regulen l’adjudicació del lloguer assequible d’habitatges municipals, que es va aprovar el ple de juny de 2025. Consulteu més informació de què cal presentar a la convocatòria o bé trucant al consistori en aquest enllaç.
