Sant Fruitós suma un pessebre vivent i una 'nòria' a l’oferta de Nadal
El municipi programa per a les festes una setantena d’actes, amb el Mercat de Nadal i la pista de gel que es mantenen com a eixos centrals
Sant Fruitós de Bages consolida i amplia la seva programació nadalenca amb prop de setanta activitats pensades per a totes les edats. Del 5 de desembre al 6 de gener, el municipi es convertirà en un espai ple de propostes culturals i nadalenques.
Entre els principals reclams d’aquest any destaquen els tres caps de setmana del Mercat de Nadal, la pista de gel, que ara és l’única de la comarca, l’estrena del primer pessebre vivent del municipi i la instal·lació d’una nòria durant el pont de la Puríssima.
El divendres 5 de desembre s’encendran oficialment les llums de Nadal amb un espectacle familiar que, des del campanar de l’església, donarà el tret de sortida a les festes.
El Mercat de Nadal tornarà a omplir el Cobert de la Màquina de Batre i la plaça Onze de Setembre, ampliant el nombre de parades i incorporant més activitats paral·leles. Es durà a terme els dies 6, 7 i 8, 13 i 14, i 20 i 21 de desembre.
La programació inclourà actuacions musicals, l’arribada del patge, del Pare Nadal i del Tió, tallers infantils, contacontes, i moltes altres propostes per a les famílies.
Com a novetat, el primer cap de setmana el Mercat de Nadal comptarà amb una nòria instal·lada a la plaça Onze de Setembre. A més, des del 5 de desembre, també estarà en funcionament la pista de gel. El Mercat de Nadal també disposarà del Bosc dels Desitjos, un espai on tothom podrà deixar per escrit els seus millors propòsits per al nou any.
Durant la primera setmana de desembre, 13 tions gegants s’ubicaran en places i carrers del nucli, dels barris i de les urbanitzacions, convidant les famílies a descobrir-los tot passejant pel municipi. El diumenge 14 de desembre s’estrena el Joc de Pistes del Caganer, una activitat lúdica per a fer en família.
14 escenes a la Sagrera
Una de les grans novetats de la programació d’enguany és el primer Pessebre Vivent de Sant Fruitós de Bages, que el 27 de desembre transformarà el nucli de la Sagrera en 14 escenes. La programació nadalenca també inclou els clàssics Pastorets de l’Elenc Teatral, que es representaran els dies 26 i 28 de desembre.
El 31 de desembre, petits i grans podran acomiadar l’any amb la festa de l’Home dels Nassos al matí, i a la nit es podrà gaudir del Cap d’Any Familiar per donar la benvinguda al 2026. Finalment, la nit del 5 de gener, Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran amb una Cavalcada carregada de màgia i sorpreses.
Totes aquestes activitats formen part de la campanya Viu el Nadal a Sant Fruitós, que compta amb una imatge gràfica pròpia per facilitar-ne la identificació i que enguany compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
