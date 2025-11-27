Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una cinquantena de persones de Sant Joan de Vilatorrada visiten Campllong per participar en una cargolada

La sortida va reunir una cinquantena de persones

La sortida va reunir una cinquantena de persones / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

Una cinquantena de persones van visitar diumenge passat Campllong per participar en una cargolada en una sortida organitzada per Les Oliveres del Casal Cívic i Comunitari de Sant Joan de Vilatorrada. A les 8 del matí de dissabte, van sortir amb autocar per dirigir-se a Campllong, on van parar a esmorzar. Seguidament, van continuar el trajecte per visitar les localitats de Monells i Madremanya, plenes d'antiguitat i història. A l'hora del dinar hi havia per escollir 9 plats de caragols diferents, a més d'un segon plat, postres i begudes. Després del suculent àpat, els santjoanencs van retornar molt satisfets de l'excursió realitzada per terres gironines.

