Una cinquantena de persones de Sant Joan de Vilatorrada visiten Campllong per participar en una cargolada
Regió7
Manresa
Una cinquantena de persones van visitar diumenge passat Campllong per participar en una cargolada en una sortida organitzada per Les Oliveres del Casal Cívic i Comunitari de Sant Joan de Vilatorrada. A les 8 del matí de dissabte, van sortir amb autocar per dirigir-se a Campllong, on van parar a esmorzar. Seguidament, van continuar el trajecte per visitar les localitats de Monells i Madremanya, plenes d’antiguitat i història. A l’hora del dinar hi havia per escollir 9 plats de caragols diferents, a més d’un segon plat, postres i begudes. Després del suculent àpat, els santjoanencs van retornar molt satisfets de l’excursió realitzada per terres gironines.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill