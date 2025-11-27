El Consell del Bages aprova un pressupost rècord que posa l’accent en educació
El president de l’ens reclama un millor finançament, «que ens permeti fer més i millor servei públic»
Regió7
El ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat el pressupost per al 2026, que creix respecte de l’exercici anterior i situa l’educació com a gran prioritat amb la inversió més alta de la història de l’ens comarcal, amb més de 12 milions d’euros. Els comptes es presenten amb endeutament zero i un programa inversor orientat a millorar equipaments i l’eficiència. La proposta de pressupost va comptar amb el suport dels grups comarcals d’ERC, Junts i APL, amb l’abstenció de la CUP i amb el vot en contra del PSC i GCC.
Els pressupostos aprovats ascendeixen a 25.736.764 euros, la qual cosa suposa un increment del 12,08 % respecte de 2025. Segons l’executiu, «es mantenen i reforcen els serveis que el Consell presta al territori en educació, drets socials, medi ambient, promoció econòmica i desenvolupament rural, turisme, igualtat, joventut i suport als municipis», i apuntala «la capacitat d’execució amb una planificació a llarg termini».
Malgrat això, el govern comarcal insisteix que l’actual esquema de finançament, eminentment finalista i vinculat a competències delegades, limita el marge de decisió i obliga a «una gestió molt ajustada», motiu pel qual reclama «més recursos i suport de les administracions superiors per poder seguir oferint serveis de qualitat per als 30 municipis del Bages i la ciutadania».
El conseller d’Administració i Transparència, Jordi Palma, subratllava que «el nostre finançament és bàsicament finalista i això redueix el marge real per adaptar el pressupost a les necessitats creixents del territori. Necessitem més i millor finançament, estable i consolidat, per planificar amb visió de futur, donar continuïtat als projectes i consolidar els serveis».
El president del Consell Comarcal, Eloi Hernández, destacava que «aquest pressupost posa el servei a les persones al centre i ho fa amb deute zero». Però alhora també incidia en el fet que «amb l’infrafinançament actual anem al límit. Reclamem més suport de les administracions per tal que es reconegui el paper dels consells comarcals i ens permeti fer més i millor servei públic, necessitem recursos per poder prestar el millor servei possible a la gent».
