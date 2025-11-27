La CUP de Santpedor posa condicions per si ERC, ara en minoria, vol els seus vots
Habitatge assequible, el nou CAP i la gestió de la residència són temes que la formació posa com a prioritaris si els republicans busquen el seu suport
El grup municipal de la CUP a Santpedor, que té dos regidors a l’Ajuntament, ha posat sobre la taula les condicions que planteja a ERC si vol els seus vots per avançar en l’acció política. Els republicans estan ara en minoria (tenen 5 dels 13 regidors), després que fa dues setmanes Sumem x Santpedor, que havia estat el seu soci des de principi de mandat, anunciés que sortia del pacte i es passava a l’oposició.
En un comunicat, els cupaires exposen que si els republicans volen els seus vots «hauran de fer un gir social» en les seves polítiques. «Caldrà que escolti les nostres propostes i assumeixi polítiques que abordin amb seriositat l’encariment de la vida que pateix la gent treballadora al poble i la millora dels serveis públics», manifesten.
També posa sobre la taula temes concrets que la formació considera prioritaris si els republicans volen arribar amb ells a enteses puntuals. Així, subratlla que «nosaltres continuarem posant sobre la taula problemàtiques com la falta d’habitatge assequible a Santpedor, la urgència d’un nou Centre d’Atenció Primària, les irregularitats a la residència municipal externalitzada Cal Jorba o la necessitat de municipalitzar serveis públics que podria estar gestionant directament l’Ajuntament».
En el comunicat, la CUP valora que «ERC es troba amb les conseqüències dels seus actes». Per una banda, diuen, perquè «s’han quedat sols» després que el partit amb qui van pactar govern, «i amb qui han renunciat a fer polítiques que ataquin de soca-rel els problemes de la classe treballadora, els hagi deixat a l’estacada per interessos electoralistes».
Per l’altra, hi afegeixen, «perquè a principi de legislatura ERC va expressar la presumpta voluntat de mantenir ponts de diàleg, però això ha quedat en paper mullat». I reblen que «aquests ponts no havien existit abans de les eleccions del maig del 2023, ni tampoc ho han fet després. El govern no ha mostrat cap mena d’interès a escoltar les nostres propostes i ha incomplert els compromisos». Tanmateix, diu que «caldrà veure si ara, en un escenari on necessitarà acords més enllà del govern per poder governar en condicions, ERC intenta fer el que no ha fet fins ara».
Uns dies després que Sumem x Santpedor anunciés que sortia del pacte, ERC va fer públic un breu comunicat en el qual ho qualificava de «maniobra electoralista i de desgast» cap als republicans quan falta un any i mig per a les eleccions municipals. També ho considerava «un intent d’alentir el servei públic que l’Ajuntament presta per afrontar les necessitats del nostre poble».
Alhora, els republicans afirmaven que «continuarem treballant per una estabilitat institucional, posant les persones al centre, i donant resposta a les seves necessitats».
