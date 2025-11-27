Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Endevinalles amb premi, el repte d’un calendari d’advent digital d’arrel bagenca

L’empresa Gaudire, amb seu a Sant Fruitós, i el Museu d’Història de Catalunya, conviden a descobrir cada dia fins a Nadal un personatge històric català i obtenir una recompensa

Part de l'equip de Gaudire que ha dissenyat la iniciativa

Jordi Escudé

Sant Fruitós de Bages

Descobrir qui s’amaga darrere el cromo que es penjarà cada dia en un àlbum digital i obtenir una recompensa si s’ha estat el més ràpid, o acumular punts per al premi final. És el repte que l’empresa amb seu a Sant Fruitós de Bages Gaudire, especialitzada en jocs participatius amb tecnologia, i el Museu d’Història de Catalunya, proposen per esperar Nadal, amb una iniciativa sense ànim de lucre que té el doble objectiu lúdic i d’aprenentatge, i amb voluntat «de fer país» mitjançant el foment de la cultura i la identitat catalanes.

I és que, els subjectes que s’hauran d’identificar un cop els participants s’hagin registrat amb un pseudònim a personatgescatalans.cat (ja és possible fer-ho), estan vinculats amb la història, la cultura o la llengua catalanes, i d’una manera «molt transversal, perquè seran personatges històrics i actuals, i de qualsevol àmbit, però tots coneguts», explica un dels creadors de Gaudire, ja fa quatre anys, Martí Ferrer. A l’estil d’un calendari d’advent, a partir de dilluns, 1 de desembre, i fins a la vigília de Nadal, el dia 24, cada dia a les 9 del vespre es desbloquejarà un cromo, que reptarà els participats a encertar el nom i el cognom del personatge misteriós que s’hi amaga. Amb el desbloqueig, es donarà una primera pista amb format d’endevinalla, un minut després n’apareixerà una altra, i al cap de 5 minuts, la tercera i última. «La gràcia és connectar-se de seguida i encertar-ho com més aviat millor», diu Ferrer, perquè la rapidesa serà clau per poder guanyar algun dels premis que s’ofereixen.

Premis diaris i acumulats

El joc permetrà guanyar un premi cada dia per a la primera persona que desveli la identitat del personatge. El nom de l’afortunat es donarà a conèixer l’endemà, i entre les recompenses, hi ha productes i serveis de proximitat, des d’entrades al Museu d’Història de Catalunya, fins a un lot de cerveses artesanes Guineu, visites i tastos de vins en cellers de la comarca, o entrades per a l’Observatori de Castelltallat, entre altres.

D’altra banda, la rapidesa en els encerts també permetrà anar acumulant punts per al premi final, que consisteix en una nit d’hotel al Pedraforca per a qui més en tingui. I finalment, entre tots els jugadors que hagin completat l’àlbum, i independentment dels punts obtinguts, se sortejarà un sopar al Celler de Can Roca.

La classificació i els resultats es podran consultar a la mateixa web, o pel compte d’Instagram gaudire_oficial.

