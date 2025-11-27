Endevinalles amb premi, el repte d’un calendari d’advent digital d’arrel bagenca
L’empresa Gaudire, amb seu a Sant Fruitós, i el Museu d’Història de Catalunya, conviden a descobrir cada dia fins a Nadal un personatge històric català i obtenir una recompensa
Descobrir qui s’amaga darrere el cromo que es penjarà cada dia en un àlbum digital i obtenir una recompensa si s’ha estat el més ràpid, o acumular punts per al premi final. És el repte que l’empresa amb seu a Sant Fruitós de Bages Gaudire, especialitzada en jocs participatius amb tecnologia, i el Museu d’Història de Catalunya, proposen per esperar Nadal, amb una iniciativa sense ànim de lucre que té el doble objectiu lúdic i d’aprenentatge, i amb voluntat «de fer país» mitjançant el foment de la cultura i la identitat catalanes.
I és que, els subjectes que s’hauran d’identificar un cop els participants s’hagin registrat amb un pseudònim a personatgescatalans.cat (ja és possible fer-ho), estan vinculats amb la història, la cultura o la llengua catalanes, i d’una manera «molt transversal, perquè seran personatges històrics i actuals, i de qualsevol àmbit, però tots coneguts», explica un dels creadors de Gaudire, ja fa quatre anys, Martí Ferrer. A l’estil d’un calendari d’advent, a partir de dilluns, 1 de desembre, i fins a la vigília de Nadal, el dia 24, cada dia a les 9 del vespre es desbloquejarà un cromo, que reptarà els participats a encertar el nom i el cognom del personatge misteriós que s’hi amaga. Amb el desbloqueig, es donarà una primera pista amb format d’endevinalla, un minut després n’apareixerà una altra, i al cap de 5 minuts, la tercera i última. «La gràcia és connectar-se de seguida i encertar-ho com més aviat millor», diu Ferrer, perquè la rapidesa serà clau per poder guanyar algun dels premis que s’ofereixen.
Premis diaris i acumulats
El joc permetrà guanyar un premi cada dia per a la primera persona que desveli la identitat del personatge. El nom de l’afortunat es donarà a conèixer l’endemà, i entre les recompenses, hi ha productes i serveis de proximitat, des d’entrades al Museu d’Història de Catalunya, fins a un lot de cerveses artesanes Guineu, visites i tastos de vins en cellers de la comarca, o entrades per a l’Observatori de Castelltallat, entre altres.
D’altra banda, la rapidesa en els encerts també permetrà anar acumulant punts per al premi final, que consisteix en una nit d’hotel al Pedraforca per a qui més en tingui. I finalment, entre tots els jugadors que hagin completat l’àlbum, i independentment dels punts obtinguts, se sortejarà un sopar al Celler de Can Roca.
La classificació i els resultats es podran consultar a la mateixa web, o pel compte d’Instagram gaudire_oficial.
