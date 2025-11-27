La Policia Local de Sant Fruitós frustra dues ocupacions en un edifici de la carretera de Vic
Els agents van avisar la propietat, que va poder accedir a l’immoble i frustrar així l’ocupació
La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha intervingut aquesta setmana per frustrar dues ocupacions en dos immobles situats a la carretera de Vic del municipi. Segons ha informat l’Ajuntament, els agents van detectar que la nit de dilluns a dimarts diverses persones havien accedit a un edifici. Davant aquests fets, es va contactar de manera immediata amb la propietat, que es va desplaçar fins al lloc i va poder accedir a l’immoble amb la col·laboració dels agents.
Un cop les persones que havien entrat van abandonar l’espai, la propietat va tancar i assegurar novament l’accés al bloc d’habitatge per evitar entrades no autoritzades.
Segons ha informat la Policia Local, aquest mateix grup ja havia intentat accedir prèviament a un altre edifici de la mateixa carretera de Vic. Fonts municipals destaquen que «tant la Policia Local com l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mantenen actuacions constants per prevenir aquest tipus de situacions al municipi».
En aquest sentit, es demana la col·laboració ciutadana per actuar amb la màxima rapidesa davant de qualsevol actitud sospitosa. Es recorda que poden contactar amb la Policia Local a través del telèfon 696 99 77 26.
