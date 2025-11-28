La 21a Matinal Solidària de Santpedor: un esdeveniment per a recaptar fons amb activitats per a tots els públics
La jornada inclourà un mercat, inflables, exhibicions o una caminada popular
Regió7
La Matinal Solidària de Santpedor arriba aquest diumenge la seva 21a edició. Es tracta d'una festa solidària consolidada, que tindrà lloc a l’aparcament de Cal Llovet i a La Nau, de dos quarts de deu del matí a les tres de la tarda. Hi participen les associacions de famílies de les escoles de Santpedor amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament.
Durant tot el matí hi haurà mercat solidari, xocolatada, inflables, sortejos, taller de lectura, un photocall per fer una postal de Nadal personalitzada, així com una unitat mòbil del banc de sang per a fer donacions.
També hi haurà música en viu amb Júlia Bonache i Uri Vera, un taller de danses amb Ai Carai, una caminada popular de 4 quilòmetres organitzada des de Caminades Daurades i exhibicions de l'Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor.
Els pagaments es faran en efectiu i tots els diners recaptats aniran en benefici de Càritas, de la Fundació Proide, CR TEA, Althaia i Pallapupas.
