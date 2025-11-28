Balsareny omplirà la plaça de la Mel de productes artesans i activitats lúdiques
La Fira de tardor, que se celebra aquest diumenge, tindrà atraccions infantils i un tast de formatges i vins del Bages
Balsareny celebrarà un any més la seva Fira de Tardor, una jornada festiva que cada mes de novembre reuneix el veïnat del municipi en un ambient familiar i festiu. La fira, que tindrà lloc diumenge durant tot el matí, acollirà parades d’artesans, atraccions infantils i un tast de vins i formatges.
A les portes de Nadal, la plaça de la Mel de Balsareny serà de nou l’epicentre de la Fira de Tardor, un espai de trobada que reunirà parades d’artesania, que exposaran les seves peces de ceràmica, bijuteria o roba feta a mà.
Tot i que enguany no coincideix amb la Festa de les entitats, que es fa cada dos anys, sí que hi haurà algunes associacions locals que hi participaran, com és el cas de Càritas. L’alcalde de Balsareny, Isidre Viu, explica que la Fira de Tardor és un esdeveniment de «petit format» que està «molt consolidat al municipi» i que compta amb una bona participació dels veïns i veïnes de Balsareny.
La fira tindrà també activitats lúdiques i els visitants podran participar en «El Circ dels Sentits», una proposta interactiva que convida petits i grans a explorar un univers ple de llums, textures i sensacions. Es tracta d’una instal·lació immersiva per a tota la família que convida a tancar els ulls i explorar el món amb els sentits. Els amants de les activitats lúdiques també podran gaudir d’un minigolf, instal·lat especialment per a la festa, i de les atraccions infantils.
La matinal també estarà presidida pels sabors de la terra gràcies a un tast de vins i formatges, que permetrà descobrir productes de proximitat. Sota la direcció de la sommelier Dúnia Vargas, els participants podran maridar diferents varietats de vins de la DO Pla de Bages amb una selecció acurada de formatges del territori. El tast es farà a les 12 del migdia al local 1 de la mateixa plaça de la Mel i s’ha comptat amb la complicitat de les botigues i comerços del municipi, que s’han encarregat de fer un sorteig entre els clients dels seus establiments d’on han sortit els participants en el maridatge. Segons Viu, aquesta iniciativa s’ha dut a terme amb la intenció «de potenciar i donar valor al comerç del poble».
