Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"
El món local assegura que és un "pilar de fortalesa" i reclama un "finançament just" per als ajuntaments
Mar Martí (ACN)
Uns 500 alcaldes d'arreu de Catalunya s'han reunit aquest divendres a Montserrat per reivindicar la importància del municipalisme en un moment de "desencís i desafecció". Així ho ha assegurat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, que ha definit els ajuntaments com els "pilars de fortalesa" del país. Entre les reclamacions hi ha el d'un finançament just. "Estem crònicament infrafinançats. Fa més de 20 anys que no es revisa la llei de finançament local", ha lamentat Budó. L'acte 'Pilars de Fortalesa' s'emmarca en la celebració del mil·lenari de Montserrat i els alcaldes han fet una ofrena a la plaça de Santa Maria en una llàntia votiva feta expressament per a l'ocasió que serà beneïda per l'abat de Montserrat.
Sota el lema 'Pilars de fortalesa. Reconeixement del món local a Montserrat', l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha organitzat aquest divendres al migdia un acte a Montserrat per reivindicar la importància del món local com a "pilar fonamental" de la societat. Uns 500 alcaldes catalans han fet una ofrena col·lectiva a una llàntia votiva, creada especialment per a l'ocasió pel forjador Enric Pla i la vidriera Núria Torrente, que simbolitza els valors de "servei als altres, dignitat humana, fraternitat i catalanitat".
En declaracions als mitjans, la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, ha reivindicat el municipalisme com un dels "pilars de fortalesa" del país "en un moment de desencís i desafecció en què la gent està una mica apagada". "Avui venim aquí en nom dels 949 municipis de Catalunya i de totes les administracions del món local per fer una ofrena i reivindicar aquesta vocació de servei públic que té el monestir de Montserrat i que tenim des del món local", ha assegurat.
Els alcaldes han presentat un manifest on reivindiquen la feina que fan des dels ajuntaments. En aquest sentit, Budó ha assegurat que una de les reclamacions principals dels alcaldes és que els ajuntaments tinguin un "finançament just". "Estem crònicament infrafinançats i fa més de 20 anys que no es revisa la llei de finançament local", ha lamentat. La presidenta de l'ACM ha dit que la revisió d'aquesta llei és "un repte i una necessitat de país". "Cada dia més els ajuntaments hem de donar resposta a coses que no són competències pròpies nostres, però que sí que afecten i ocupen els nostres ciutadans", ha recordat Budó.
La jornada ha començat a les 10.30 h amb l'arribada dels alcaldes a la plaça de Santa Maria, on s'ha realitzat l'ofrena. Cada alcalde ha dipositat el nom del seu municipi a l'interior de la llàntia votiva. A les 12.00 h, els participants han accedit a la basílica per assistir a la benedicció de la llàntia per part de l'abat de Montserrat. Per la seva banda, els Minyons de Terrassa han fet un pilar que ha portat simbòlicament la flama per encendre la llàntia. L'acte ha culminat amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada