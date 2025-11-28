La Ruta del Vi DO Pla de Bages tanca un 2025 de creixement i posa el focus en la comercialització i nous productes enoturístics
La 5a Jornada de Membres, celebrada a la Masia Les Quingles, ha reunit una trentena d’agents del sector
Regió7
La Ruta del Vi DO Pla de Bages ha celebrat aquest dijous 27 de novembre la seva Jornada anual de Membres a la Masia Les Quingles de Calders, una trobada en la qual una trentena de representants de cellers, allotjaments, restaurants, empreses d’activitats i administracions han confirmat la consolidació d’un any de fort creixement i han fixat les línies estratègiques per al 2026. A la jornada hi han assistit els presidents de Bages Turisme, Eloi Hernàndez, i de la DO Pla de Bages, Carles Playà, a més del conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata.
Les dades presentades durant la sessió posen de manifest l’impuls del sector: els cellers que integren la Ruta han rebut gairebé 65.000 visitants al llarg del 2025, una xifra que suposa un increment del 7% respecte a l’any anterior, mentre que els wine bars han acollit prop de 88.000 persones, un augment de l’1,3%, i els esdeveniments organitzats pels cellers han superat els 18.000 assistents, un creixement del 55% que destaca per la seva intensitat i impacte. Aquest conjunt d’indicadors situa la Ruta del Vi per sobre dels objectius marcats pel Pla Estratègic, que establia la fita de 80.000 participants anuals quan es computen de forma agregada visites, wine bars i esdeveniments, i revela una pauta de demanda concentrada a la primavera i a la tardor amb màxims a maig, juny, setembre i octubre, mesos associats a activitats de verema i propostes temàtiques.
La reunió ha posat també l’accent en l’evolució del perfil del públic, que s’ha expandit entre les franges més joves i situa la mitjana d’edat dels visitants entre els 26 i els 45 anys. Els enoturistes que venen al Bages ho fan majoritàriament en parella. Tot i que Catalunya continua sent el principal lloc de procedència dels visitants, cada vegada són més els de fora de la comarca del Bages i, en el terreny internacional, destaca el pes dels turistes procedents dels Estats Units. A l’hora de planificar el viatge, creix el paper de les agències i intermediaris.
Durant la jornada s’han repassat les principals accions desenvolupades al llarg del 2025, entre les quals sobresurten la consolidació del producte “Notes de tast”, el llançament d’idees de viatge i butlletins segmentats, l’èxit de les accions comercials i de promoció com la participació en fires, workshops i famtrips, i els programes de formació sobre vins del territori i anglès turístic, que han servit per professionalitzar l’oferta.
Mirant el 2026, la Ruta del Vi DO Pla de Bages ha planificat una nova fase d’acció centrada en la intensificació de la comercialització i en el desenvolupament de nous productes globals que permetin enriquir i diversificar l’experiència enoturística del territori, amb l’objectiu d’atraure públics i mercats addicionals sense perdre l’autenticitat que defineix la proposta del Bages. La taula rodona sobre comercialització, amb la participació de Begoña Fernández, Rocío Torres i Meritxell Solé, ha abordat els reptes d’articular productes comercialitzables i experiències capaces d’encaixar en canals professionals, ha analitzat el rol creixent dels intermediaris i ha subratllat la necessitat de combinar acció comercial, oferta privada i sòlida coordinació territorial per fer el salt qualitatiu que el sector reclama.
La jornada ha culminat amb la tradicional entrega de plaques a les noves adhesions, en aquest cas a l’hotel restaurant Urbisol, i amb una visita al projecte Les Quingles, allotjament que s’integra a la Ruta del Vi i que exemplifica la capacitat del territori per oferir espais d’acollida singulars.
Sobre la Ruta del Vi DO Pla de Bages
La Ruta del Vi és una iniciativa liderada i finançada per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, amb l'objectiu de promocionar el territori bagenc com a destinació enoturística de referència, destacant la seva tradició vinícola, el patrimoni cultural i la qualitat dels seus cellers i serveis associats. Amb una àmplia oferta d’experiències que uneixen natura, història i gastronomia, la Ruta ofereix una oportunitat única per descobrir els vins del Bages i el seu entorn.
El reconeixement de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia l'ha afavorit l’aposta territorial per l’enoturisme, fomentant la promoció internacional, el turisme sostenible amb un model innovador i regeneratiu, la valoració del patrimoni cultural de la vinya i el vi i la col·laboració entre diferents sectors com el turisme, la cultura, l'hostaleria i l'agricultura.
Des de l’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme s’estan fent accions per promocionar i acompanyar el conjunt de les Rutes del vi dels diferents territoris vitivinícoles per posicionar Catalunya com a referent enoturístic mundial, amb una participació activa per part del Bages.
