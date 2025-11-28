Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós i Navarcles treballen per crear un cos únic de Policia Local i Vigilants

La iniciativa, segons els dos consistoris, ja té el vistiplau del departament d’Interior, que els està assessorant

Una de les trobades entre representants de Sant Fruitós i Navarcles per tirar endavant el projecte

Una de les trobades entre representants de Sant Fruitós i Navarcles per tirar endavant el projecte / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Navarcles han iniciat converses per impulsar noves línies de col·laboració en matèria de seguretat ciutadana, amb l’objectiu de reforçar la protecció i el benestar de la ciutadania als dos municipis.

Amb aquest propòsit s’han començat les primeres trobades entre representants dels dos ajuntaments per treballar amb l’objectiu de crear un cos únic de Policia Local Sant Fruitós de Bages-Navarcles, que agrupi en un sol cos per als dos municipis als agents policials i als vigilants.

Les alcaldies de Sant Fruitós de Bages i Navarcles coincideixen en destacar que «la seguretat és una prioritat comuna», i que el fet de treballar conjuntament permetrà «optimitzar» recursos humans i econòmics, compartir experiències «i establir sinergies que beneficiïn el conjunt del territori».

Segons fonts de tots dos consistoris, aquesta iniciativa és pionera a Catalunya i disposa ja del vistiplau del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que està assessorant els dos municipis en aquest camí. Durant els pròxims mesos es desenvoluparà el full de ruta per assolir l’objectiu.

Aquesta iniciativa s’emmarca en la trajectòria de col·laboració entre Sant Fruitós de Bages i Navarcles, que ja comparteixen amb èxit serveis com l’Escola de Música i Arts Navarcles–Sant Fruitós, «i reforça la voluntat de continuar avançant cap a una gestió més coordinada, eficient i orientada a la qualitat de vida de la ciutadania», destaquen.

