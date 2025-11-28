Sant Joan de Vilatorrada comença a senyalitzar els noms i renoms històrics de les cases
S’han instal·lat les primeres plaques de ceràmica a partir del treball de recuperació memorística que ha fet un grup de veïns amb l’Ajuntament, llistant, ressenyant i ubicant els «cal» del poble
Sant Joan de Vilatorrada ha començat a senyalitzar les més de 200 cases o indrets que tenien un nom popular. Un exercici de memòria històrica i de recuperació de la identitat local, que des de fa gairebé dos anys està portant a terme de forma altruista un grup de veïns del poble, de la mà de l’Ajuntament. El que s’ha començat a fer és la col·locació d’unes plaques de ceràmica (al carrer del Riu i al carrer Major) que s’han creat específicament per a l’ocasió, on apareix el nom (o renom) corresponent a cada indret i l’escut de Sant Joan de Vilatorrada perquè quedi visible per a la posteritat. Pròximament, s’han d’anar estenent cap a altres vials.
Tot plegat és el resultat d’una comissió formada per una desena de santjoanencs, que en un treball conjunt han estat fent memòria i recuperant aquests noms i renoms populars de les cases. Una iniciativa que ja va explicar Regió7 i que ha donat com a resultat més de 200 d’aquests remons ressenyats. Recordats, identificats, mínimament explicats, ubicats en el mapa urbà i consultables en format digital (a través de la web municipal).
És un treball que va començar fa gairebé dos anys i que s’ha desenvolupat amb una trobada setmanal sistematitzada. La tasca va començar recuperant i revisant llistes que algunes persones amb inquietuds personals ja havia elaborat des dels anys seixanta, per la por que aquests noms es perdessin.
Aquelles llistes de punt de partida, amb un centenar de noms, s’han repassat, situat amb concreció en el mapa en el número actual (on en molts casos ja no hi ha la casa original). A partir d’aquest punt, l’exercici col·lectiu de memòria, resseguint carrers sobre el mapa, es va anar ampliant fins a més que duplicar-se.
Tot plegat s’ha convertit en un llarguíssim llistat de «Cal». Majoritàriament concentrats en el que va ser l’eix embrionari del nucli urbà santjoanenc. Sobretot a l’actual carrer Major (pas de l’antic camí ral), i en alguns dels vials perpendiculars que el connecten de nord a sud cap al pas del Cardener (carrer del Riu, Santa Eulàlia, Sant Pere...).
Com a eines, s’ha treballat d'acord amb un mapa de l’any 1933, que es considera el primer plànol urbanístic del municipi. També amb les fotos aèries que aviadors americans van captar amb els seus vols a mitjans de la dècada dels 40 del segle passat. S’ha anat a fonts directes, com són descendents dels renoms recollits, per fer una identificació la més acurada possible quan sorgien dubtes. Tot plegat i sumat els ha servit per anar fent aquest recorregut de recuperació memorística.
El grup de memòria i recull el formen Josep Giralt, Pepeta Bacardit. Montse Jové (regidora de Cultura), Pere Rius, Marc Vilarmau, Josep Biosca, Isidre Casajoana, Miquel Riera, Josep Garcia (tècnic de l’ajuntament), Magda Català, Maria Àngels Comallonga, Fina Lizaga i Gemma Boix.
