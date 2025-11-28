Santpedor programa l’última visita guiada de l’any per l’entorn del Serrat dels Morts
Serà el dissabte 6 de desembre, coincidint amb el pont de la puríssima, amb sortida a les 9 del matí
Regió7
Santpedor
Santpedor ha programat l’última visita guiada de l’any, que en aquesta ocasió tindrà com a emplaçament l’entorn del que es coneix com el Serrat dels Morts. Serà el dissabte 6 de desembre de 2025 a les 9 del matí, coincidint amb el pont de la puríssima.
La visita guiada és per conèixer el Serrat Rodó, el Serrat dels Morts, la Teuleria del mas Llussà i diverses barraques de vinya que hi ha al llarg d'aquest itinerari. Serà una ruta de 8,5 quilòmetres amb uns 100 metres de desnivell. La visita anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila, és gratuïta i cal inscripció prèvia través del web de l’Ajuntament.
Es recomana portar calçat còmode per caminar, roba d'abrigar i cantimplora.
