Santpedor programa l’última visita guiada de l’any per l’entorn del Serrat dels Morts

Serà el dissabte 6 de desembre, coincidint amb el pont de la puríssima, amb sortida a les 9 del matí

Un dels espais que es visitarà al llarg de l'itinerari

Un dels espais que es visitarà al llarg de l'itinerari / AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

Regió7

Santpedor

Santpedor ha programat l’última visita guiada de l’any, que en aquesta ocasió tindrà com a emplaçament l’entorn del que es coneix com el Serrat dels Morts. Serà el dissabte 6 de desembre de 2025 a les 9 del matí, coincidint amb el pont de la puríssima.

La visita guiada és per conèixer el Serrat Rodó, el Serrat dels Morts, la Teuleria del mas Llussà i diverses barraques de vinya que hi ha al llarg d'aquest itinerari. Serà una ruta de 8,5 quilòmetres amb uns 100 metres de desnivell. La visita anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila, és gratuïta i cal inscripció prèvia través del web de l’Ajuntament.

Es recomana portar calçat còmode per caminar, roba d'abrigar i cantimplora.

La fiscalia i l’acusació particular demanen presó per a Santi Laiglesia, que s'ha acollit al seu dret a no declarar

El despreniment d'unes plaques del fals sostre de la biblioteca de Berga obliga a tancar-la temporalment

Tres ferits greus en l’incendi d’una empresa de reciclatge a Caldes de Montbui

Acord en el metall de Barcelona: els salaris de 200.000 treballadors pujaran un 10% fins al 2027 i es desconvoca la vaga

Manresa celebra diumenge la 12a Festa Infantil Trullols Parc

El Govern incorpora dues expedicions directes a l'autobús Barcelona Puigcerdà

Sant Fruitós i Navarcles treballen per crear un cos únic de Policia Local i Vigilants

Consells per posar el cotxe a punt per anar a la neu

