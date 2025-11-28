Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages
El conductor d'un dels turismes i el motorista han estat evacuats d'urgència a l'hospital de Manresa
Un accident per encalç entre dos turismes i una moto ha deixat dos ferits a Sant Fruitós de Bages. La topada ha tingut lloc a 1/4 de 7 d'aquesta tarda a la carretera Bv-4501, que porta a Pineda de Bages. En conseqüència, el conductor d'un dels turismes ha quedat atrapat al seu interior i ha hagut de ser excarcerat pels cossos d'emergències. Aquest i el motorista, que ha caigut a causa del xoc, han estat traslladats a l'hospital per rebre atenció mèdica. L'incident ha obligat a tallar la circulació a la via.
Els Bombers de la Generalitat i ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets per atendre els ferits i retirar els vehicles afectats de la via. Com ha pogut saber aquest diari, dos dels tres involucrats han hagut de ser evacuats d'urgència a l'hospital de Manresa, tot i que no estaven ferits de gravetat.
