Troben una arma blanca feta a mà dins la motxilla d'un pres de Lledoners

En fer la troballa els funcionaris li van demanar si el ganivet d'uns set centímetres de fulla era seu i el reclús va afirma que sí

En conseqüència, li van posar una falta greu per tenir una arma prohibida al centre

L'entrada de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada

L'entrada de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada / Arxiu/Mireia Arso

Xavi Moraleda

Manresa

Els funcionaris estaven revisant la motxilla d'un pres de Lledoners i, de sobre, hi van trobar una arma blanca casolana amb una fulla d'uns set centímetres. La troballa es va fer aquest dimecres 26 de novembre i, com asseguren fonts del Departament de Justícia, en demanar-li si el ganivet era seu, el pres va afirmar que sí. I tot i que no l'havia utilitzada, quan els treballadors van donar amb l'arma la van requisar per garantir la seguretat al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada.

Com ha pogut saber aquest diari, el ganivet l'havia fabricat artesanalment a partir d'unir la fulla a altres objectes que exercien de mànec amb cinta adhesiva. En conseqüència, se li va posar una falta greu per tenir una arma que, evidentment, no està permesa al centre.

