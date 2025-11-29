Ensurt de matinada a Avinyó: crema una furgoneta a tocar d'una gasolinera
Al foc s'ha produït també a prop d'una casa amb bombones de butà molt a prop
Els Bombers de la Generalitat han extingit un foc que cremava una furgoneta aquesta matinada a Avinyó, molt a prop d'una benzinera. L'avís s'ha rebut a 2/4 de sis de la matinada d'aquest dissabte, quan el vehicle que estava aparcat ha començat a cremar per causes que es desconeixen. Estava aparcat al carrer Antoni Pont, molt a prop d'un habitatge que tenia bombones de butà a l'exterior, i a només cinc metres de la gasolinera.
Una dotació dels bombers ha apagat el foc que no ha afectat ni l'habitatge i tampoc ha arribat a afectat la benzinera.
