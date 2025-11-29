Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ensurt de matinada a Avinyó: crema una furgoneta a tocar d'una gasolinera

Al foc s'ha produït també a prop d'una casa amb bombones de butà molt a prop

Punt on ha tingut lloc el foc, a Avinyó

Punt on ha tingut lloc el foc, a Avinyó / Google Maps

Núria León

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han extingit un foc que cremava una furgoneta aquesta matinada a Avinyó, molt a prop d'una benzinera. L'avís s'ha rebut a 2/4 de sis de la matinada d'aquest dissabte, quan el vehicle que estava aparcat ha començat a cremar per causes que es desconeixen. Estava aparcat al carrer Antoni Pont, molt a prop d'un habitatge que tenia bombones de butà a l'exterior, i a només cinc metres de la gasolinera.

Una dotació dels bombers ha apagat el foc que no ha afectat ni l'habitatge i tampoc ha arribat a afectat la benzinera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
  2. El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
  3. La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
  4. Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
  5. Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages
  6. Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
  7. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  8. El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre

Gironella llueix amb el mercat de Nadal i la nova il·luminació del nucli antic

Gironella llueix amb el mercat de Nadal i la nova il·luminació del nucli antic

Ensurt de matinada a Avinyó: crema una furgoneta a tocar d'una gasolinera

Ensurt de matinada a Avinyó: crema una furgoneta a tocar d'una gasolinera

Agricultura detecta quatre nous casos de senglars morts per pesta porcina africana en la mateixa zona dels dos primers

Agricultura detecta quatre nous casos de senglars morts per pesta porcina africana en la mateixa zona dels dos primers

La pesta porcina detectada a Catalunya obliga a paralitzar les exportacions fora de la UE i confinar granges

La pesta porcina detectada a Catalunya obliga a paralitzar les exportacions fora de la UE i confinar granges

Quan els gegants de Berga van ser els millors de Catalunya

Quan els gegants de Berga van ser els millors de Catalunya

El forfet d'esquí es compra des del sofà, fent scroll

El forfet d'esquí es compra des del sofà, fent scroll

Lucía Francés, influencer de 27 anys: "Acabo de comprar-me un pis a Londres i aquestes són les estratègies d'estalvi que més em van ajudar"

Lucía Francés, influencer de 27 anys: "Acabo de comprar-me un pis a Londres i aquestes són les estratègies d'estalvi que més em van ajudar"

Xavi Abat, advocat, opina sobre els descomptes del Black Friday: "Són una estafa"

Xavi Abat, advocat, opina sobre els descomptes del Black Friday: "Són una estafa"
Tracking Pixel Contents