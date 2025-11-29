Membres del Col·lectiu de Recerca Històrica i del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós de Bages visiten el VINSEUM
L'equipament és un espai de referència dedicat a explicar la història, la cultura i el patrimoni vitivinícola del nostre país
Regió7
Manresa
Membres del Col·lectiu de Recerca Històrica i del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós van gaudir divendres passat d’una visita guiada al VINSEUM, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, un espai de referència dedicat a explicar la història, la cultura i el patrimoni vitivinícola del nostre país.
Durant el recorregut, els participants van descobrir les col·leccions del museu, que recullen des de peces arqueològiques fins a eines tradicionals, documents, imatges i objectes que mostren l’evolució del món del vi i el seu impacte al llarg dels segles.
La jornada va finalitzar amb un tast de vins, en el qual els assistents van poder degustar diferents varietats i aprofundir en la riquesa enològica del territori.
