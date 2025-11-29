Navarcles amplia les millores al nucli antic amb la reurbanització de la plaça Sant Valentí
El la línia del que ja s’ha fet a la plaça Aguilar, es vol donar prioritat als vianants amb menys circulació de vehicles i menys aparcament
L’Ajuntament de Navarcles ha iniciat els treballs de remodelació de la plaça Sant Valentí, que l’han de convertir en un espai de lleure, amb plataforma única amb verd urbà, i amb un trànsit reduït per donar prioritat als vianants. Aquestes obres formen part d’un paquet d’actuacions que es volen dur a terme «per dignificar, revitalitzar i pacificar» el nucli antic, que van començar a la plaça Aguilar, i que tindran continuïtat amb altres carrers i places on s’anirà intervenint «a mesura que trobem el finançament extern necessari», explica l’alcaldessa, Alba Pérez. Una de les principals actuacions serà la renovació integral de la plaça de la Vila, que es preveu afrontar al llarg del 2026.
Els treballs que ara s’estan fent a la plaça Sant Valentí, afecten una superfície de 460 m2, tenen un cost de 216.000 euros, i es preveu que durin uns tres mesos. Han de transformar la plaça en un espai de trobada i socialització, fins i tot amb la possibilitat que s’hi puguin celebrar fires, i això vol dir que se suprimiran els aparcaments que hi havia, tot i que, segons consta en el projecte, es reservarà una plaça per a persones amb mobilitat reduïda, i una zona per a la càrrega i descàrrega. La plaça també inclourà el verd urbà, amb una àrea amb jardineres que serveixin d’element dissuasiu de vehicles, i que contindran terra vegetal per preveure noves plantacions. La idea és dotar la plaça de vegetació per humidificar l’aire i d’arbres que proporcionin ombra a l’estiu, com a refugi climàtic, però que al mateix temps permetin el pas dels rajos solars a l’hivern. També hi haurà bancs de formigó individuals, papereres, i altres tipus de mobiliari urbà. A més, es construirà una escala per salvar el desnivell existent a la plaça.
Un espai sostenible
Més enllà de les millores urbanístiques, la nova plaça també incorporarà elements de caire sostenible. D’una banda, es renovaran tots els serveis, tret de la il·luminació, que es mantindrà l’existent, i de l'altra, s’habilitarà un sistema que permeti reaprofitar l’aigua de pluja, reconduint-la perquè alimenti la vegetació dels espais verds, i evitant que vagi directament a la xarxa de clavegueram, la qual cosa suposaria conduir-la cap a un procés de depuració innecessari.
De la plaça Aguilar al carrer Otzet
La reurbanització de la plaça Sant Valentí és un nou pas després de la reforma de la plaça Aguilar, que fa poc que s’ha enllestit i, tot i que ja s’hi pot circular (ara amb prioritat per als vianants), hi ha pendent la fase de replanteig per donar-la oficialment per acabada. Una reurbanització que ha coincidit amb la remodelació de l’edifici de Ca l’Aguilar, que hi ha en aquesta mateixa plaça. Es tracta d’un nou equipament social de tres plantes «que ha de donar vida a la part nord del nucli antic i ajudar a revitalitzar el comerç», diu Pérez, si bé l’Ajuntament encara n’està acabant de definir els usos.
A les places Aguilar i Sant Valentí, i a la reforma ja anunciada de la plaça de la Vila, també es contemplen intervencions a la plaça General Prim i del carrer Otzet on, quan hi hagi el finançament necessari, es faran unes actuacions similars de pacificació del trànsit. Més endavant, s’afrontaran altres projectes també pendents de millora al nucli antic.
