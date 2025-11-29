S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
S'anul·len les visites a Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Sant Miquel del Fai i la Serralada de la Marina
ACN
Barcelona
La Diputació de Barcelona ha ordenat la prohibició d'activitats en tres dels espais naturals que gestiona per tal d'evitar la propagació de la pesta porcina africana. La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació ha informat que queden suspeses les visites guiades a la cova de la Mura, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i també les passejades al Parc de la Serralada de la Marina i les visites a Sant Miquel del Fai. Aquestes restriccions se sumen a les ja vigents al Parc de Collserola, on aquest dissabte s'han precintat accessos i s'ha informat els visitants que no es podia accedir a la muntanya.
