Súria renova el Consell dels Infants, que tindrà veu en un projecte per millorar l’atenció a la gent gran
En aquest curs 2025-26, es mantindrà la iniciativa de les bústies de suggeriments als centres escolars
El Consell Municipal dels Infants va celebrar el passat dijous 20 de novembre el seu acte de renovació parcial, que dona lloc a l’inici de les activitats per a aquest curs 2025-26. En el transcurs d’aquest acte es van presentar les previsions de treball per seguir traslladant a l’Ajuntament la veu dels nens i nenes de la vila.
Una de les novetats d’aquest curs serà la participació del Consell dels Infants en algunes de les activitats de la campanya Tracta’m bé. L’objectiu d’aquesta campanya és prevenir situacions de maltractament que afectin les persones grans.
D’altra banda, en aquest curs 2025-26 es mantindrà la iniciativa de les bústies de suggeriments als centres escolars per recollir totes les idees sobre la millora del municipi des del punt de vista dels nens i les nenes de la vila.
Després de l’acte de renovació parcial, la composició del Consell Municipal dels Infants per a aquest curs 2025-26 és la següent:
- Maria Fàbrega (Escola Fedac)
- Aura González (Escola Salipota)
- Gael González (Escola Francesc Macià)
- Yuri León (Escola Salipota)
- Quim Murcia (Escola Fedac)
- Martí Perarnau (Escola Fedac)
- Ferran Reguant (Escola Francesc Macià)
- Maria Reguant (Escola Fedac)
- Naia Ruiz (Escola Francesc Macià). • Aniol Sabata (Escola Francesc Macià)
- Tània Serra (Escola Salipota)
- Àlex Tobeña (Escola Salipota)
Els membres sortints del Consell són els següents: Alan Alvarez, Júlia Baena, Zlata Cazorla, Enzo Martínez, Raihan Al Morabit, Nael Parareda, Xavi Planas i Nil Rodergas.
