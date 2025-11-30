El brot de pesta porcina africana es manté a la zona de Cerdanyola i no es registren casos a la Catalunya central
El departament d'Agricultura i Ramaderia manté la màxima preocupació pel brot i el contagi i ha demanat ajut a l'exèrcit espanyol per buscar més exemplars de porc senglar afectats
Totes les explotacions porcines del radi de vigilància entorn de Cerdanyola del Vallès i el parc de Collserola han donat negatiu en pesta porcina africana (PPA) en una primera anàlisi dels animals de granja. Aquest diumenge, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig i Molist, ha anunciat el resultat, que és una bona notícia per al sector del porc, que es veu molt amenaçat per les mesures que puguin prendre des del mateix govern i altres països que compren el producte català. Ordeig ha admès que hi ha màxima preocupació a Catalunya, al govern espanyol i a Europa, i fins i tot en països com la Xina, que són grans consumidors de productes del porc. A la Catalunya central és una de les zones amb més explotacions de porc del país i també hi ha empreses que dediquen bona part dels seus negocis a l'exportació. Ara per ara, països com França i Itàlia es mantenen sense casos coneguts de PPA.
En aquests moments, el focus de la malaltia se centra en els casos de Cerdanyola, on dissabte i aquest diumenge s'han trobat nous exemplars de porc senglar morts. Ara s'està pendent de les anàlisis per saber si se sumen als que ja s'havien donat com a positius en PPA els dies anteriors. Però la part positiva és que l'afectació es manté en la fauna salvatge i que no se n'han trobat casos més enllà d'aquesta zona ni en cap granja, tampoc les de la Catalunya central.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet un seguiment de les 39 explotacions porcines situades dins del radi de vigilància establert al voltant del focus de pesta porcina africana (PPA). Els equips veterinaris del Departament i del Grup de Sanejament Porcí (GSP) han completat les inspeccions clíniques, la presa de mostres i la revisió de les mesures de bioseguretat, confirmant que la malaltia no ha afectat cap granja de la zona.
Aquest diumenge s’havien confirmat dos porcs senglars positius en PPA al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, mentre que quatre animals més es troben pendents de confirmació. I s'havien trobat diversos cadàvers dins del radi de vigilància, que està analitzant el CReSA i, si s’escau, seran validats pel laboratori de referència del Ministeri.
El Govern sol·licita el suport de l'exèrcit espanyol
El departament ha explicat que "per reforçar el dispositiu i garantir la contenció del focus", ha sol·licitat el suport de la Unitat de Control Cinegètic de la Unitat Militar d’Emergències (UME) de l'Estat espanyol, que s’incorpora als equips ja desplegats al territori. Fins ara, les feines de control s'estan fent amb Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil del Departament d’Interior i Seguretat pública, voluntaris de les ADF, efectius de la Guàrdia Urbana i del SEPRONA.
La pesta porcina africana no afecta les persones, només als porcs
Davant la creixent preocupació, el Departament ha explicat que "la pesta porcina africana no afecta les persones" i ha subratllat que, "en només 48 hores, s’ha activat un dispositiu ràpid, coordinat i transparent, destinat a contenir el focus i protegir un sector estratègic per a l’economia catalana, en un moment en què els països importadors segueixen de prop l’evolució de la situació".
Zona sota vigilància
Es manté la vigilància i s'ha demanat als propietaris de les granges que prenguin mesures per evitar el trasllat de la PPA a aquests municipis de l'àmbit d'aquest diari: Els Hostalets de Pierola, Masquefa (Anoia); a Castellbell i el Vilar i Mura (Bages); a algunes poblacions del Vallès Occidental com Rellinars, Sant Llorenç del Munt i Vacarisses, que són properes a la Catalunya central; i a Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires (entre molts altres municipis del Baix Llobregat).
Aquesta relació són els municipis que queden dins d'un radi de 20 km, però hi ha un primer radi de 6 km, on la vigilància encara es vol que sigui més estricte que està format per: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.
Entre les mesures per evitar la propagació del virus hi ha restriccions al medi natural en 12 municipis i la prohibició de l’accés a la totalitat del Parc de Collserola per a les activitats de lleure. En aquest primer radi s'ha ordenat el tancament total d’accés al medi natural, s'ha suspès qualsevol activitat de caça i treballs forestals; es prohibeix qualsevol activitat en zona rústica per motius de bioseguretat i s'han instal·lat cintes i barreres físiques per a l'accés i s'han col·locat trampes per al control de senglars.
En el segon radi, de 20 km, el que afecta la zona de la Catalunya central, que inclou 64 municipis, s’apliquen restriccions específiques com limitar les activitats de lleure, de caça i vinculades a la biodiversitat, es prohibeixen actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i bioseguretat i queda restringit l’accés a la totalitat del Parc de Collserola per a les activitats de lleure.
Llista de totes les poblacions afectades de la segona corona:
Alt Penedès: Gelida, Sant Llorenç d'Hortons; Anoia: Els Hostalets de Pierola, Masquefa; Bages: Castellbell i el Vilar i Mura; Baix Llobregat: Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Papiol, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i la Palma de Cervelló; Barcelonès: Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet; Maresme: Alella, el Masnou, Montgat, Teià, Tiana i Vilassar de Dalt; Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls; Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, la Roca del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès.
